快訊

以色列駐北京大使館1職員遇襲 被刀刺傷疑是恐怖攻擊

棒球／說古林睿煬「從小體弱多病」挨轟 馬西屏：我很懂體育

以巴衝突默示錄：建國神話下的苦難歷史

星空聯盟增設第二間巴黎戴高樂機場自營貴賓室

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
全新巴黎機場貴賓室是第七個星空聯盟自營貴賓室，擁有獨特的裝潢設計及卓越的餐飲服務。星空聯盟提供
全新巴黎機場貴賓室是第七個星空聯盟自營貴賓室，擁有獨特的裝潢設計及卓越的餐飲服務。星空聯盟提供

全球最大的航空聯盟-星空聯盟的全新巴黎戴高樂機場貴賓室，在今(13)日盛大開幕，搭乘從第一航廈10號至38號登機門出發的星空聯盟航空公司頭等艙、商務艙以及星空聯盟金卡會員，和符合條件的美國聯合航空俱樂部、加拿大航空楓葉俱樂部會員皆可使用。

新開幕的貴賓室位於航站通關後的空側，占地約 1,300 平方公尺，可容納超過300名旅客，由建築公司 Gensler 設計，該公司也於2013年替星空聯盟設計屢獲殊榮的星空聯盟洛杉磯機場休息室。

星空聯盟執行長 Theo Panagiotoulias 表示：「星空聯盟致力於提升旅客飛行體驗，機場貴賓室則是其中重要的一環，我們非常自豪地推出全新的巴黎機場貴賓室，相信使用過的旅客都能感受到我們在細節的用心」。

貴賓室外牆採用玻璃帷幕，透過恣意流瀉的自然光影，營造出明亮寬敞的氛圍，讓旅客人飽覽機場跑道的遼闊景色。貴賓室的設計理念延續當代旅人需求的主軸，並融入巴黎獨有的特色，室內典雅的牆飾與拱門展現歷久彌新的法國美學，艾菲爾鐵塔的黑白照片搭配當地藝術家精心挑選作品，更散發迷人的巴黎風采，為旅客帶來無以倫比的視覺感受。

設計精美的迎賓酒吧及茶沙龍，提供釀酒大師 Gerard Bertrand 及法國南部的葡萄酒、還有來自世界各地的茶及飲料，帶給旅客沉浸式體驗。貴賓室設有私人空間及僻靜的角落，提供給喜愛安靜空間的商務旅客；旅客也可在冬季花園或寬敞的戶外庭院放鬆身心，或在淋浴間梳洗後從容搭機。

星空聯盟客戶體驗副總裁 Christian Draeger 表示：「全新巴黎機場貴賓室是第七個星空聯盟自營貴賓室，我們精心規劃貴賓室的每一處，透過獨特的裝潢設計及卓越的餐飲服務，為從巴黎這座璀璨之城出發的旅客提供多感官體驗，將機場貴賓室的層次提升到全新高度」。

巴黎戴高樂機場第一航廈第一間星空聯盟自營貴賓室於2019年翻新，位於航廈內10樓安檢前，提供50號至78號登機門出發申根區航班的旅客及所有適用貴賓室資格的旅客使用。

目前巴黎戴高樂機場共有 20 家星空聯盟成員航空在此營運航班，每周提供 464 個航班，飛往 22 個國家的 34 個目的地。

星空聯盟巴黎戴高樂機場自營貴賓室外牆採用玻璃帷幕，透過恣意流瀉的自然光影，營造出明亮寬敞的氛圍，讓旅客人飽覽機場跑道的遼闊景色。星空聯盟提供
星空聯盟巴黎戴高樂機場自營貴賓室外牆採用玻璃帷幕，透過恣意流瀉的自然光影，營造出明亮寬敞的氛圍，讓旅客人飽覽機場跑道的遼闊景色。星空聯盟提供

機場 巴黎

延伸閱讀

原來我也能收藏巴黎！迪奧奢華倒數日曆 探索24種驚喜

籃球／日本籃協新政策禁止球員退休 渡邊雄太發文怒轟

以巴衝突擴大！以色列突空襲敘利亞兩座機場 背後原因曝光

到巴黎一遊！ 鄭好娟LV廣告美出新高度

相關新聞

35年歷史...永康商圈金石堂信義店 11月底熄燈

連鎖書店第二大品牌金石堂今宣布，大型店點已非現今金石堂發展策略，位於台北東門永康觀光商圈、已有35年歷史的金石堂信義店，...

長假後需求略增 SCFI運價指數終止連四跌

十一長假後需求略為增溫，今(13)日最新出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數終止連四跌，上漲4.7點至891....

搶出遊商機 統一超打造台61線中區首座公路休息站開幕

超商雙雄戰火從展店數，到高速公路休息站，再至公路休息站！繼全家（5903）今年8月5日宣布台61線第二座「新豐休息站」開...

華泰名品城萬聖節推打卡策略 打造限定場景搶客

GLORIA OUTLETS華泰名品城將於今（13）日「黑色星期五」起為期19天，在一期「骷髏車庫」和三期「骷髏工廠」大...

雄獅推夢想旅遊行程 體驗最奢華極地郵輪之旅

據國際南極旅遊組織協會（IAATO）統計，1950年代僅有數百人前往南極，至2022－2023年間，前往南極旅遊已逾7萬...

震撼彈！35年歷史金石堂信義店將於11月底熄燈

連鎖書店第二大品牌金石堂今（13）宣布，因大型店點已非現今金石堂發展策略。位於台北東門永康觀光商圈、已有35年歷史的金石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。