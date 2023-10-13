星空聯盟增設第二間巴黎戴高樂機場自營貴賓室

全球最大的航空聯盟-星空聯盟的全新巴黎戴高樂機場貴賓室，在今(13)日盛大開幕，搭乘從第一航廈10號至38號登機門出發的星空聯盟航空公司頭等艙、商務艙以及星空聯盟金卡會員，和符合條件的美國聯合航空俱樂部、加拿大航空楓葉俱樂部會員皆可使用。

新開幕的貴賓室位於航站通關後的空側，占地約 1,300 平方公尺，可容納超過300名旅客，由建築公司 Gensler 設計，該公司也於2013年替星空聯盟設計屢獲殊榮的星空聯盟洛杉磯機場休息室。

星空聯盟執行長 Theo Panagiotoulias 表示：「星空聯盟致力於提升旅客飛行體驗，機場貴賓室則是其中重要的一環，我們非常自豪地推出全新的巴黎機場貴賓室，相信使用過的旅客都能感受到我們在細節的用心」。

貴賓室外牆採用玻璃帷幕，透過恣意流瀉的自然光影，營造出明亮寬敞的氛圍，讓旅客人飽覽機場跑道的遼闊景色。貴賓室的設計理念延續當代旅人需求的主軸，並融入巴黎獨有的特色，室內典雅的牆飾與拱門展現歷久彌新的法國美學，艾菲爾鐵塔的黑白照片搭配當地藝術家精心挑選作品，更散發迷人的巴黎風采，為旅客帶來無以倫比的視覺感受。

設計精美的迎賓酒吧及茶沙龍，提供釀酒大師 Gerard Bertrand 及法國南部的葡萄酒、還有來自世界各地的茶及飲料，帶給旅客沉浸式體驗。貴賓室設有私人空間及僻靜的角落，提供給喜愛安靜空間的商務旅客；旅客也可在冬季花園或寬敞的戶外庭院放鬆身心，或在淋浴間梳洗後從容搭機。

星空聯盟客戶體驗副總裁 Christian Draeger 表示：「全新巴黎機場貴賓室是第七個星空聯盟自營貴賓室，我們精心規劃貴賓室的每一處，透過獨特的裝潢設計及卓越的餐飲服務，為從巴黎這座璀璨之城出發的旅客提供多感官體驗，將機場貴賓室的層次提升到全新高度」。

巴黎戴高樂機場第一航廈第一間星空聯盟自營貴賓室於2019年翻新，位於航廈內10樓安檢前，提供50號至78號登機門出發申根區航班的旅客及所有適用貴賓室資格的旅客使用。

目前巴黎戴高樂機場共有 20 家星空聯盟成員航空在此營運航班，每周提供 464 個航班，飛往 22 個國家的 34 個目的地。 星空聯盟巴黎戴高樂機場自營貴賓室外牆採用玻璃帷幕，透過恣意流瀉的自然光影，營造出明亮寬敞的氛圍，讓旅客人飽覽機場跑道的遼闊景色。星空聯盟提供

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