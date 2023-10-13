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搶出遊商機 統一超打造台61線中區首座公路休息站開幕

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
統一超拿下台61線中部首座公路休息站「大安休息站」經營權，設置7-ELEVEN門市、整合自有品牌與關係企業進駐。統一超／提供
統一超拿下台61線中部首座公路休息站「大安休息站」經營權，設置7-ELEVEN門市、整合自有品牌與關係企業進駐。統一超／提供

超商雙雄戰火從展店數，到高速公路休息站，再至公路休息站！繼全家（5903）今年8月5日宣布台61線第二座「新豐休息站」開幕後，統一超（2912）今（13）日也宣布，打造台61線中部首座公路休息站「大安休息站」開幕，這是統一超旗下第58座商場經營，有望再創出遊商機與觀光車潮。

全家繼2021年取得台61縣西濱快速公路首座休息站「口湖休息站」經營權後，今年8月全家台61線第二座「新豐休息站」開幕。統一超表示，看準民眾熱愛到中南部吃美食及享受悠閒步調，與公路局首次合作，推出台61線中區首座公路休息站「大安休息站」。

該休息站總佔地面積1,382坪，以深耕在地為重點規劃，因鄰近龜殼生態公園、大安港媽祖文化園區及濱海樂園等熱門景點，每到假日總吸引家庭、團體客湧入，因此除了通透空間規劃樂齡與親子友善座位區之外，並設置7-ELEVEN門市、整合自有品牌與關係企業，包含CITY PRIMA、天素地蔬、OPEN!PLAZA、COLD STONE複合店、霜淇淋等商品，更有「思樂冰」限定販售。

針對遊客長途開車的需求也增設電動車充電樁、胎壓檢測、緊急車輛、健康照護與旅遊諮詢等多樣化5大設施。

統一超指出，大安休息站聯手大安區農會、東勢區農會規劃假日農夫市集，期望活絡在地農創發展。同時獨家引進「飛天豬主題餐館」推出公路便當；另外休息站因位於台中，進駐在地伴手禮，如「阿聰師糕餅店」以及「台中農讚」，並導入美食品牌，瞄準遊客對特色伴手禮的需求。

統一超表示，在商場經營有交通轉運、觀光景點、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓共七大類，合計57座。其中交通轉運類，目前取得泰安、仁德、東山、關廟、清水及大安6座國道服務區經營權。

今年首次與公路局合作的「大安休息站」，此為統一超第58座商場，鄰近南北閘道口以雙向匯流單站經營，是西濱快速公路上必經的旅遊動線，每年預計可服務超過70萬人次。

統一超拿下台61線中部首座公路休息站「大安休息站」經營權。統一超／提供
統一超拿下台61線中部首座公路休息站「大安休息站」經營權。統一超／提供
統一超拿下台61線中部首座公路休息站「大安休息站」經營權，規畫樂齡與親子的友善座位區，並設置7-ELEVEN門市。統一超／提供
統一超拿下台61線中部首座公路休息站「大安休息站」經營權，規畫樂齡與親子的友善座位區，並設置7-ELEVEN門市。統一超／提供

全家 觀光景點 經營權

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