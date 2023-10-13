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年輕人不生原因找到了！專家：三條件解開低生育率

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
2022年國內粗出生率最高的五個縣市為彰化縣、桃園市、澎湖縣、連江縣、新竹縣；觀察2022年國內粗出生率最高的前五個縣市，東森房屋研究中心副理黃勝暉認為，均屬於房價相對合理、社會福利優渥、產業發展穩健的區域。東森房屋研究中心提供
2022年國內粗出生率最高的五個縣市為彰化縣、桃園市、澎湖縣、連江縣、新竹縣；觀察2022年國內粗出生率最高的前五個縣市，東森房屋研究中心副理黃勝暉認為，均屬於房價相對合理、社會福利優渥、產業發展穩健的區域。東森房屋研究中心提供

據內政部資料顯示， 2013年國內粗出生率最高的前五個縣市分別是連江縣、新竹市、金門縣、新竹縣和台北市，且以上五個縣市的粗出生率均落在9%以上、最高甚至可以達到13.04%，但在10年後的2022年，國內粗出生率最高的五個縣市就變成了彰化縣、桃園市、澎湖縣、連江縣、新竹縣，而且即使是排名第一的彰化縣，其粗出生率也僅僅只有8.08%。

對此，東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，生育率低迷的背後，除了婚戀觀念的轉變外，經濟因素也占了相當大的比重，尤其現在薪水漲幅遠遠追不上房價漲幅，確實會讓許多年輕人對於生育問題抱持較為保守的態度。

黃勝暉指出，觀察2022年國內粗出生率最高的前五個縣市，均屬於房價相對合理、社會福利優渥、產業發展穩健的區域。

連江縣、澎湖縣身處離島，近年來政府積極推動年輕人返鄉創業，再加上很多縣民娶外配後生育率較高，因此使得以上兩個地區擁有較高的粗出生率。

彰化縣是傳產重地，縣內不乏隱形富豪，縣政府還準備了相當豐厚的育兒津貼為新生兒父母減輕壓力。

桃園市是六都之中唯一上榜的縣市，桃園房價在北北桃中最為親民，又有眾多大型建設項目為區域發展增添亮點，而且桃園自升格以來，市政府也相繼推出了不少福利措施來吸引人才，成效斐然。至於新竹縣，則主要歸因於竹科的蓬勃發展，以及竹科新貴驚人的經濟實力。

房價 澎湖

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