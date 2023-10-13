數字科技591推新建案排序廣告 有建案曝光增近3倍

受景氣、通膨影響，房市買氣不見熱絡，為增加建案曝光，數字科技旗下591新建案平台，開發出建商行銷利器「新建案列表頁排序曝光」方案，帶動建案曝光量，建案點閱量最高提升286%。在多元加值方案整合下，該服務整體銷售業績年成長直逼2.5倍。

「新建案列表頁排序曝光」廣告方案，讓更積極行銷的建商可以透過加值付費方案，自訂時間週期在排序結果中獲得更顯眼的專屬標示，建案獲得更多曝光，讓建案每日平均點閱、每日平均電話量平均顯著提升。有建案嘗試曝光排序廣告，收到日均點閱量成長286%、日均電話量成長100%的效果。

591新建案表示，當前房市變化大，新的廣告方案有效幫助建商提升能見度，刺激電話量與點閱量大幅提升，進而在多空拉鋸中突圍而出，受業界好評，與去年同期相比，目前該廣告方案整體訂閱客戶數年增6成，銷售業績年成長更高達近2.5倍。

數字科技今年積極拓展591全方位服務，除了591新建案在6月推出「高檔住宅專區」，以高規格影音加值服務提供建案頂級行銷服務，再加上「列表頁排序曝光方案」，幫助建商銷售；另外也針對消費者開發出「591實價登錄」、「591房貸計算器」等實用工具，讓買賣房屋不再是件難事，持續維持營收強勁成長。

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