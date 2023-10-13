數字科技591推新建案排序廣告 有建案曝光增近3倍
受景氣、通膨影響，房市買氣不見熱絡，為增加建案曝光，數字科技旗下591新建案平台，開發出建商行銷利器「新建案列表頁排序曝光」方案，帶動建案曝光量，建案點閱量最高提升286%。在多元加值方案整合下，該服務整體銷售業績年成長直逼2.5倍。
「新建案列表頁排序曝光」廣告方案，讓更積極行銷的建商可以透過加值付費方案，自訂時間週期在排序結果中獲得更顯眼的專屬標示，建案獲得更多曝光，讓建案每日平均點閱、每日平均電話量平均顯著提升。有建案嘗試曝光排序廣告，收到日均點閱量成長286%、日均電話量成長100%的效果。
591新建案表示，當前房市變化大，新的廣告方案有效幫助建商提升能見度，刺激電話量與點閱量大幅提升，進而在多空拉鋸中突圍而出，受業界好評，與去年同期相比，目前該廣告方案整體訂閱客戶數年增6成，銷售業績年成長更高達近2.5倍。
數字科技今年積極拓展591全方位服務，除了591新建案在6月推出「高檔住宅專區」，以高規格影音加值服務提供建案頂級行銷服務，再加上「列表頁排序曝光方案」，幫助建商銷售；另外也針對消費者開發出「591實價登錄」、「591房貸計算器」等實用工具，讓買賣房屋不再是件難事，持續維持營收強勁成長。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 一坪2萬！桃園大溪公寓吸61人瘋狂搶標
▪ 新竹超越台中成「台灣第二大城」？網：這4項早勝台中 就差1項
▪ 調稅基課囤房！房屋稅收創新高 新竹成長快、台北總額多
▪ 退休族快看！台灣首座溫泉養生宅來了 超狂設施曝光
▪ 這豪宅天后曾賠千萬殺出 如今翻紅躍升點閱第一
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言