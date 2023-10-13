快訊

「下載eSIM」新功能終於免費了？中華電信1句話讓網氣瘋：台灣沒救了

最新民調出爐！過半民眾認為「2024該政黨輪替」 3成1同意侯友宜主導藍白合

機車騎士驚見「金毛暖男塞滿車」超興奮哇哇亂叫 網笑：電宰豬都不敢這樣運

數字科技591推新建案排序廣告 有建案曝光增近3倍

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

受景氣、通膨影響，房市買氣不見熱絡，為增加建案曝光，數字科技旗下591新建案平台，開發出建商行銷利器「新建案列表頁排序曝光」方案，帶動建案曝光量，建案點閱量最高提升286%。在多元加值方案整合下，該服務整體銷售業績年成長直逼2.5倍。

「新建案列表頁排序曝光」廣告方案，讓更積極行銷的建商可以透過加值付費方案，自訂時間週期在排序結果中獲得更顯眼的專屬標示，建案獲得更多曝光，讓建案每日平均點閱、每日平均電話量平均顯著提升。有建案嘗試曝光排序廣告，收到日均點閱量成長286%、日均電話量成長100%的效果。

591新建案表示，當前房市變化大，新的廣告方案有效幫助建商提升能見度，刺激電話量與點閱量大幅提升，進而在多空拉鋸中突圍而出，受業界好評，與去年同期相比，目前該廣告方案整體訂閱客戶數年增6成，銷售業績年成長更高達近2.5倍。

數字科技今年積極拓展591全方位服務，除了591新建案在6月推出「高檔住宅專區」，以高規格影音加值服務提供建案頂級行銷服務，再加上「列表頁排序曝光方案」，幫助建商銷售；另外也針對消費者開發出「591實價登錄」、「591房貸計算器」等實用工具，讓買賣房屋不再是件難事，持續維持營收強勁成長。

建案 建商 廣告

延伸閱讀

大直重災戶提自選建商3大訴求 北市府籲基泰勿模糊焦點轉嫁責任

特定軍事採購動支預備金不受監督？ 賴士葆：蔡政府最愛黑箱

第一預備金支應軍事投資建案 邱國正：會研議調整 仍要提出

國防部修法偷渡「迫切性建案」可動用第一預備金？主計長強硬回應

相關新聞

年輕人不生原因找到了！專家：三條件解開低生育率

據內政部資料顯示， 2013年國內粗出生率最高的前五個縣市分別是連江縣、新竹市、金門縣、新竹縣和台北市，且以上五個縣市的...

台南「北區」每坪價差達18.7萬 等於預售屋比中古屋貴近八成

台慶不動產依據實價登錄資訊，彙整台南市近一年預售屋交易量前十行政區，分析預售屋、中古屋價差。永慶房產集團研展中心副理陳金...

數字科技591推新建案排序廣告 有建案曝光增近3倍

受景氣、通膨影響，房市買氣不見熱絡，為增加建案曝光，數字科技旗下591新建案平台，開發出建商行銷利器「新建案列表頁排序曝...

航空城優先產專區最大基地標售說明會 廠商參與熱絡

桃園市航空城開發計畫市府在南崁溪以東（大園區、蘆竹區）規畫52.86優先產專區，劃分9個區塊，其中7個區塊去年順利完成招...

高捷小港林園線、黃線土建統包工程選出最有利標商 明年初施工

高捷四線齊發傳來捷報！捷運局今天上午宣布，小港林園線RLC01標及黃線YC01標兩土建統包工程標案，在昨天均已選出最有利...

中華郵政與工研院攜手 帶領超郵潛力之星創新合作、實踐永續

為厚植數位轉型實力，中華郵政公司與工研院攜手成為數位創新戰略合作夥伴，今（13）日由中華郵政公司董事長吳宏謀及工研院董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。