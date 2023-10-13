永悅健康攜手大臺中診所協會 導入數位健康衛教平台

台灣數位健康第一品牌H2U永悅健康宣布與大臺中診所協會合作，至年底前將協助500 間診所導入數位健康衛教平台(H2U TV)，提供候診民眾最新衛教數位內容，將診間治療延伸至社區保健，達到預防醫療及健康保健之效。

臺中市大臺中診所協會日前舉辦第十屆第 1 次會員大會暨新任理事長及理監事就職典禮，由陳俊宏醫師連任第十屆理事長，包括臺中市副市長黃國榮及多位民意代表紛紛到場祝賀，H2U受邀與會並與大臺中診所協會簽署合作儀式，宣布在今年年底前，大臺中地區約 500 間診所將逐步導入數位健康衛教平台(H2U TV)，建立數位化衛教宣導渠道，藉由數據的資料力洞察，提供多元的健康資訊內容，提升民眾健康意識， 達到疾病預防效果。

大臺中診所協會理事長陳俊宏表示，協會長年投身醫療公益活動，去年新冠疫情升溫時，協會積極整合基層診所資源，迅速協助臺中市府執行防疫政策，保護市民健康；而乘載著數位健康發展浪潮，藉由攜手H2U的科技實力，透過AI智能進行數據洞察分析，將可個性化的給予民眾健康指引，真正做到從醫療照護由診間延伸至社區家戶，此外， 衛教內容也可結合相關保健品與健康服務，讓使用者體驗一站式數位健康生態系的服務， 也讓診所獲得加值效益，呈現雙贏局面。

H2U永悅健康執行長陳俊嘉則表示，H2U旗下全台流量第一的健康媒體《早安健康》， 已準備好多元且豐富的健康資訊上架H2U TV，民眾在候診時可藉由白話、簡單易懂的圖文、短影音來吸收健康知識，這次與大臺中診所協會的創新合作模式，可以說真正建立 起診所與社區的新型溝通管道，從被動治療疾病轉變為主動預防保健，發揮正面影響力， 提升社會健康。

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