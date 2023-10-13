快訊

「下載eSIM」新功能終於免費了？中華電信1句話讓網氣瘋：台灣沒救了

最新民調出爐！過半民眾認為「2024該政黨輪替」 3成1同意侯友宜主導藍白合

機車騎士驚見「金毛暖男塞滿車」超興奮哇哇亂叫 網笑：電宰豬都不敢這樣運

永悅健康攜手大臺中診所協會 導入數位健康衛教平台

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
大臺中診所協會理事長陳俊宏(左)與H2U永悅健康執行長陳俊嘉(右)簽署合作契約。永悅健康／提供
大臺中診所協會理事長陳俊宏(左)與H2U永悅健康執行長陳俊嘉(右)簽署合作契約。永悅健康／提供

台灣數位健康第一品牌H2U永悅健康宣布與大臺中診所協會合作，至年底前將協助500 間診所導入數位健康衛教平台(H2U TV)，提供候診民眾最新衛教數位內容，將診間治療延伸至社區保健，達到預防醫療及健康保健之效。

臺中市大臺中診所協會日前舉辦第十屆第 1 次會員大會暨新任理事長及理監事就職典禮，由陳俊宏醫師連任第十屆理事長，包括臺中市副市長黃國榮及多位民意代表紛紛到場祝賀，H2U受邀與會並與大臺中診所協會簽署合作儀式，宣布在今年年底前，大臺中地區約 500 間診所將逐步導入數位健康衛教平台(H2U TV)，建立數位化衛教宣導渠道，藉由數據的資料力洞察，提供多元的健康資訊內容，提升民眾健康意識， 達到疾病預防效果。

大臺中診所協會理事長陳俊宏表示，協會長年投身醫療公益活動，去年新冠疫情升溫時，協會積極整合基層診所資源，迅速協助臺中市府執行防疫政策，保護市民健康；而乘載著數位健康發展浪潮，藉由攜手H2U的科技實力，透過AI智能進行數據洞察分析，將可個性化的給予民眾健康指引，真正做到從醫療照護由診間延伸至社區家戶，此外， 衛教內容也可結合相關保健品與健康服務，讓使用者體驗一站式數位健康生態系的服務， 也讓診所獲得加值效益，呈現雙贏局面。

H2U永悅健康執行長陳俊嘉則表示，H2U旗下全台流量第一的健康媒體《早安健康》， 已準備好多元且豐富的健康資訊上架H2U TV，民眾在候診時可藉由白話、簡單易懂的圖文、短影音來吸收健康知識，這次與大臺中診所協會的創新合作模式，可以說真正建立 起診所與社區的新型溝通管道，從被動治療疾病轉變為主動預防保健，發揮正面影響力， 提升社會健康。

醫師 疫情 公益活動

延伸閱讀

鼓勵長者搭公車輕旅行 新竹縣推廣敬老愛心卡

南市偏鄉小學生社區導覽當解說員 自籌明年畢旅經費

2023XBB新冠疫苗懶人包／XBB開放全民接種，65歲以上可獲500元衛教品！5大QA一次看

屏東逾22萬劑公費流感疫苗今起分2階段、171家院所供施打

相關新聞

年輕人不生原因找到了！專家：三條件解開低生育率

據內政部資料顯示， 2013年國內粗出生率最高的前五個縣市分別是連江縣、新竹市、金門縣、新竹縣和台北市，且以上五個縣市的...

台南「北區」每坪價差達18.7萬 等於預售屋比中古屋貴近八成

台慶不動產依據實價登錄資訊，彙整台南市近一年預售屋交易量前十行政區，分析預售屋、中古屋價差。永慶房產集團研展中心副理陳金...

數字科技591推新建案排序廣告 有建案曝光增近3倍

受景氣、通膨影響，房市買氣不見熱絡，為增加建案曝光，數字科技旗下591新建案平台，開發出建商行銷利器「新建案列表頁排序曝...

航空城優先產專區最大基地標售說明會 廠商參與熱絡

桃園市航空城開發計畫市府在南崁溪以東（大園區、蘆竹區）規畫52.86優先產專區，劃分9個區塊，其中7個區塊去年順利完成招...

高捷小港林園線、黃線土建統包工程選出最有利標商 明年初施工

高捷四線齊發傳來捷報！捷運局今天上午宣布，小港林園線RLC01標及黃線YC01標兩土建統包工程標案，在昨天均已選出最有利...

中華郵政與工研院攜手 帶領超郵潛力之星創新合作、實踐永續

為厚植數位轉型實力，中華郵政公司與工研院攜手成為數位創新戰略合作夥伴，今（13）日由中華郵政公司董事長吳宏謀及工研院董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。