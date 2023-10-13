高捷小港林園線、黃線土建統包工程選出最有利標商 明年初施工

高捷四線齊發傳來捷報！捷運局今天上午宣布，小港林園線RLC01標及黃線YC01標兩土建統包工程標案，在昨天均已選出最有利標商，2條路線將在明年初開始施工。高雄市副市長林欽榮說，捷運黃線走下化、預計2028年完工，小港林園線也是走地下化，2030年完工，屆時高雄捷運路網會從現在的全長54公里，增加到123.5公里、114個站。

捷運局說，小港林園線RLC01標由榮工工程股份有限公司獲評為最有利標廠商，黃線YC01標由馬來西亞商金務大工程股份有限公司與世久營造探勘工程股份有限公司，獲評為最有利標廠商。

捷運局表示，近年來因營造業市場缺工缺料及物料價格飛漲等因素，造成國內重大建設採購案頻傳流標，昨日小港林園線RLC01標及黃線YC01標兩土建統包工程標案能順利完成評選，突破大環境之限制遴選出最有利標廠商，難能可貴。

捷運局說，小港林園線及黃線是繼高雄捷運紅橘線通車10多年後，後續推展捷運建設計畫，亦屬高雄捷運四線齊發中相當重要的捷運建設路網。

捷運局表示，工程招標策略及內容經多次檢討修正後，本次小港林園線於9月12日上網公告，9月23日開資格標，計有2家廠商投標符合資格；另黃線YC01標亦於9月12日上網公告，9月22日資格標審查合格，計1家廠商投標並符合資格。兩標同時於昨日順利完成評選。

捷運局長吳義隆說，小港林園線及黃線的機電系統、軌道系統都已經發包，同時進行設計，土建工程昨天選出最有利標後，預計今年底也可以完成發包，明年初2條路線就可以啟動施工，「有信心可以如期完成！」 高雄市副市長林欽榮今日表示，捷運黃線預計2028年完工，小港林園線2030年完工，屆時高雄捷運路網會從現在的全長54公里，增加到123.5公里、114個站。記者王勇超／攝影 高雄捷運黃線鳥松機廠設計圖。記者王勇超／翻攝

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