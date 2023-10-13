新北市地政局評選優良不動產經紀人員 信義房屋4人獲肯定

新北市地政局日前經書面初審、面試複審，評選出5名今年度績優不動產經紀人員，其中，信義房屋就包辦4 名獲獎名額，分別是板橋店專案經理簡微庭、中和捷運店專案經理高立、新板特區店專案經理諶毅修與新莊店專案經理翁佳蓮。今年度各地不動產公會、地政局舉辦的評選，乃至於「房仲業奧斯卡獎」金仲獎，信義房屋都囊括許多獲獎席次，顯示信義房屋40餘年堅持的企業經營理念、人才培育方針，深刻展現在各地同仁的表現上，因而能夠獲得肯定。

簡微庭求學階段起，就喜歡挑戰自我，五專畢業後插大東吳大學，並接著攻讀東華大學企研所；第一份工作選擇加入信義房屋，即使完全外行，靠著主管發揮「伯樂」精神因材施教，自己也十分努力勤跑社區，協助社區舉辦中元普渡、區權會，當有住戶委託房子給她銷售，她也會親自打掃、油漆粉刷，堅信「唯有好的服務，才能在房仲業永續經營」，因此，入行7個月就成為當時板橋區業績亞軍。

高立則是自小在雙親的教育下，培養出「做正確的事，比獲取短暫利益更重要」，與信義房屋「先義後利、以人為本」的企業理念不謀而合。在他的房仲生涯中，屢次遇到同業認為是「奧客」的客戶，高立卻耐心陪同看屋，深入了解客戶在意的問題、遭遇的困難、維護交易安全，最終能夠順利協助客戶購屋；例如曾有首購買方購屋需求與家人相左，1年內看了上百間房子，卻不斷重複著「看屋、家人反對、打消念頭」的循環，但透過高立與雙方溝通，了解彼此堅持的原因，最終找到客戶與家人都滿意的物件，進而順利成交。

諶毅修印象深刻的一個成交故事，是他在新人時期服務的一位首購客戶。年逾50歲且單身的陳小姐長期租屋，存了20年的積蓄，終於下定決心買房，但因對房地產不熟悉，看屋期間難免有疑慮甚至不信任，諶毅修告訴她「只要妳感覺有壓力，我們就不要買」，來回幾次後，終於找到讓陳小姐放心、喜歡的物件；成交那一刻，陳小姐也忍不住感動的淚水，讓諶毅修也更加堅信「以人為本」地思考每件事。

而81年次的翁佳蓮，頂著中央大學研究所的高學歷，曾在半導體業擔任工程師，為了追求「更有溫度的工作」，轉而投入信義房屋。歷經4個多月業績掛蛋，翁佳蓮一度迷惘打算放棄，但因信義房屋手心向下的工作氛圍、許多專業課程，加上公司積極推動PropTech房產科技、研發許多業務及客戶適用的數位工具，才讓她漸漸上手，數度獲得服務品質獎，今年更拿下許多獎項肯定。

信義房屋表示，無論是初入社會的新鮮人，或是有工作經驗的轉職族，信義房屋都提供前6個月保障底薪5萬元以及多元透明的升遷管道，輔以多元、全面的培訓課程及師徒制等，每一位同仁都能在「先義後利」、「以人為本」、「正向思考」等企業經營理念的環境下，發揮專業力、為提供最貼心的服務，這也是第一線同仁能夠屢屢獲得各地公私部門表揚的最重要原因。

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