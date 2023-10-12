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2023國家地理雜誌野生動物路跑 12月3日為鳳頭蒼鷹而跑

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
國家地理雜誌「野生動物路跑」，今年再度由國聚建設獨家協辦。記者宋健生/攝影
國家地理雜誌「野生動物路跑」，今年再度由國聚建設獨家協辦。記者宋健生/攝影

中部知名品牌建商國聚建設今(12)日宣布，由國聚獨家協辦、《國家地理》雜誌中文版、大石國際文化主辦的「野生動物路跑Run for Wildlife」，12月3日將再度於台中水湳中央公園盛大開跑，與台中市政府共同打造友善野生動物的FUN城市。

國際建設總經理施純弘表示，除了野生動物路跑帶來的樂趣，沿途感受中央公園自然景觀之美之外，更希望民眾在都市生活中，重視野生動物的棲息地，讓土地和野生動物可以共生共存，確保未來的世代，也能享受到大自然的美麗和神奇。

今年野生動物路跑活動，預計號召6,000名跑友，並延續以往的「零紙杯」方式進行賽事。這項活動訂11月9日截止報名，目前累計已有2,000多人報名。

根據都市常見的保育類野生動物，今年選定雄糾氣昂的猛禽「鳳頭蒼鷹」作為路跑主題動物，並以插畫風格的鳳頭蒼鷹設計參跑禮。其中，跑衣與提袋秉持回收再利用的概念，使用寶特瓶回收紗線再製而成，落實垃圾減量與一次性塑膠包裝。

《國家地理》雜誌總編輯與大石國際文化執行長李永適說，2003年台中市第一次記錄鳳頭蒼鷹；2005年牠們開始在車水馬龍街道上繁殖。回顧至今，鳳頭蒼鷹在台中繁殖已將近20年。

12月3日舉辦的路跑活動，期盼民眾更加重視鳳頭蒼鷹在都會區的棲地，並呼籲民眾在窗戶外側貼上貼紙、減少使用黏鼠板、改善道路設計動物廊道、增強野生動物救傷概念。

本屆路跑組別有11KM組、5KM組與5KM親子組，活動收益部分捐贈給「台中市野生動物保育學」以及「美國國家地理學會」，支持台灣及世界各地優秀的探險、研究計畫及野生動物保育行動。

當日活動除了《國家地理雜誌》主題專區，另外還有「草食動物聚樂部」—邀請無肉蔬食界霸主：秒殺美食餐車「樹巢」、「善良肉圓」等知名友善環境、動物保育的夥伴攤位共襄盛舉，一同打造「蔬」中自有「黃金屋」。

現場更結合摸彩活動、有獎徵答、趣味遊戲與野生動物保育體驗，提供更多跑友認識鳳頭蒼鷹。最大獎為中國南方航空提供的台北至歐洲往返經濟艙2人同行機票。

國聚建設與國家地理雜誌邀請民眾穿上跑鞋，共創友善的生態環境，為12月3日野生保育類動物而跑。就像國聚建設的核心價值—對的人、事、物，會自然的聚在一起；也期待民眾一同創造美好的回憶，成為保護生態系統的一份子。

「野生動物路跑Run for Wildlife」12月3日將再度於台中水湳中央公園開跑。記者宋健生/攝影
「野生動物路跑Run for Wildlife」12月3日將再度於台中水湳中央公園開跑。記者宋健生/攝影

路跑 生態

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