2023南投國姓全國咖啡烘焙賽16日登場 烘焙好手齊聚較勁
由南投縣國姓鄉公所主辦、農業部農糧署及南投縣政府指導的「2023全國咖啡烘焙賽」，將於10月16日至10月20日盛大登場，主辦單位今(12)日在南投縣國姓鄉公所舉行啟動儀式。
這項比賽今年邁入第六屆，報名比賽選手正取72名，分為初賽及決賽兩場次進行，由主審帶領8位專業評審杯測品評烘焙作品，讓在地咖啡農民有機會與各縣市的咖啡職人切磋技術，體悟咖啡從種植端到後製端過程的精髓，更能提供消費者高品質的國姓精品咖啡。
「2023全國咖啡烘焙賽」秉持高規格專業精神，由WCRC世界咖啡烘焙賽冠軍賴昱權擔任主審，領軍榮獲2023美國咖啡烘焙大賽季軍、蠻荒咖啡主理人黃嘉宏，以及推動大港盃咖啡國際交流賽、高雄市咖啡茶品推廣協會理事長黃俊豪等8位專業評審進行品評。
賽事烘豆機沿用WCE世界盃烘豆大賽台灣選拔賽指定烘焙機woots1.0，並經由賽事技術顧問吳原炳老師等專業人士杯測，選定高品質的國姓精品咖啡豆做為比賽用豆。
啓動儀式現場，更邀請國姓精品咖啡業者92向陽高山咖啡莊園、馨晴咖啡莊園、雅谷咖啡莊園等3間國姓在地咖啡莊園，手沖咖啡供來賓品飲。
國姓鄉長邱美玲致詞表示，南投縣國姓鄉一直以來為台灣咖啡產業重鎮，咖啡產量居全國數一數二，鄉里推廣咖啡不遺餘力，不但首創國姓精品咖啡產地認證標章，提高國姓咖啡出產品質，也持續舉辦咖啡烘焙比賽。
國姓鄉廣邀全台各地咖啡烘焙好手齊聚南投，點亮咖啡烘焙賽事盛典招牌，探索淬煉國姓精品咖啡的多元風味，最後優勝的冠軍選手，將直接保送「大港盃咖啡國際交流賽」參賽資格，與世界頂尖選手一較高下。
「2023全國咖啡烘焙賽」將於10月16日舉行選手說明會，下午即刻提供選手進行試烘、熟悉烘豆機操作；10月17日至18日連兩天進行初賽與作品評鑑，晉級12名選手接續於10月19日決賽爭奪冠亞軍。
10月20日頒獎典禮後，將舉行烘焙賽首屆的賽後咖啡分享會，開放一般民眾免費報名入場，聆聽參賽選手分享咖啡烘焙實戰經驗，並可免費品飲優勝作品沖泡淬煉的國姓精品咖啡。
邱美玲邀請民眾鎖定「國姓臺灣精品咖啡」(https://www.facebook.com/GuoShingCoffee)臉書粉專，更多賽事相關訊息陸續公開。歡迎大家10月19日至20日來國姓鄉公所，觀摩精彩決賽及參加賽後分享會，一起見證優質好喝的國姓精品咖啡。
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