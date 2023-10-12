連贏新北8季！新天龍國穩居全台第二高價

根據內政部統計查詢網資料顯示，新竹縣的住宅大樓加上車位總價，今年第二季的中位房價為1700萬元，已經穩居全台第二高的都會區，且領先新北市已經達到8季的時間，房價變化轉折點在2021年第二季開始，過去8季新竹縣的電梯中位總價已經比新北多出200~300萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新北市幅員廣大，從高價的板橋、永和、新店、三重，到房價較低的淡水，選擇性多，從過去幾季房價資料來看，住宅大樓加上車位中位價落在1430~1480萬元左右，可視為新北購屋較為普遍的總價，新竹縣則是屬於落差沒有那麼大的區域，區域內的買方素質整齊且普遍收入較高，即使房價一路走高，但有較強的購買力支撐。

統計顯示，本季六都加上新竹地區的住宅大樓加車位，僅剩下台南市的中位價格不到千萬元，高雄則是首度站上千萬元，反應六都加上新竹地區的住宅大樓加車位，總價千萬已經是相當普遍的狀況。

房價最高的仍是台北市，今年第二季電梯加上車位的中位總價為3178萬元，其次則是新竹縣的1700萬元，新竹市的1637.5萬元，新北市1480萬元，台中1250萬元，桃園市1100萬元，高雄1010萬元，房價最低的是台南市的845萬元。

曾敬德表示，若從購屋總價的中位數來看，政府補貼推動的新青安政策房貸，對於首購的購屋人來說應該相當適用，建議有需要與符合資格的民眾，有購屋需求應該優先採用，即使日後不再補貼後，再來思考是否轉貸。

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