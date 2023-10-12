快訊

沙灘驚見「藍太陽銀幣」！他好奇PO網問能不能帶回家 專家急喊別亂碰揭致命身分

LINE貼圖白爛貓家族「麻糬」原型狗當天使了 粉絲淚：會在汪星快樂奔跑的

不畏景氣逆風！傳鴻海今年擴大調薪 平均調幅達4%

連贏新北8季！新天龍國穩居全台第二高價

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新竹房市示意圖。記者游智文／攝影
新竹房市示意圖。記者游智文／攝影

根據內政部統計查詢網資料顯示，新竹縣的住宅大樓加上車位總價，今年第二季的中位房價為1700萬元，已經穩居全台第二高的都會區，且領先新北市已經達到8季的時間，房價變化轉折點在2021年第二季開始，過去8季新竹縣的電梯中位總價已經比新北多出200~300萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新北市幅員廣大，從高價的板橋、永和、新店、三重，到房價較低的淡水，選擇性多，從過去幾季房價資料來看，住宅大樓加上車位中位價落在1430~1480萬元左右，可視為新北購屋較為普遍的總價，新竹縣則是屬於落差沒有那麼大的區域，區域內的買方素質整齊且普遍收入較高，即使房價一路走高，但有較強的購買力支撐。

統計顯示，本季六都加上新竹地區的住宅大樓加車位，僅剩下台南市的中位價格不到千萬元，高雄則是首度站上千萬元，反應六都加上新竹地區的住宅大樓加車位，總價千萬已經是相當普遍的狀況。

房價最高的仍是台北市，今年第二季電梯加上車位的中位總價為3178萬元，其次則是新竹縣的1700萬元，新竹市的1637.5萬元，新北市1480萬元，台中1250萬元，桃園市1100萬元，高雄1010萬元，房價最低的是台南市的845萬元。

曾敬德表示，若從購屋總價的中位數來看，政府補貼推動的新青安政策房貸，對於首購的購屋人來說應該相當適用，建議有需要與符合資格的民眾，有購屋需求應該優先採用，即使日後不再補貼後，再來思考是否轉貸。

房價

延伸閱讀

卡戒指腫！24小時助2人脫戒 新北消防：勿拖延免壞指

新北林口重啟汙水接管工程 1700戶2025年完工

侯友宜14日競總成立大造勢 李乾龍：從新北團結 藍白合不會卡卡的

「沒你幫忙可能就難產了」 新北孕婦羊水破...夫貼文謝警開道

相關新聞

不畏打炒房！新竹穩居全台第2高房價 連8季超車新北市

近年新竹受惠科技園區、龐大的就業人口等利多下，房價直漲，甚至大幅超車新北市，根據內政部統計查詢網資料顯示，新竹縣的住宅大...

華視證實 總經理藍宜禎因健康因素請辭

華視總經理藍宜禎上任剛滿周年後，近期請辭。華視剛剛證實此事，表示總經理藍宜楨因健康因素，於昨（11）日辭去總經理職務。今...

台灣房屋看準健康地產趨勢 斥資60億打造頂級銀髮宅

台灣房屋集團斥資60億打造的「亞洲健康智慧園區」今天開幕，台灣房屋表示，這是全台首座頂級銀髮友善園區，以永續概念打造渡假...

吉林路都更案地上物開拆 鄉林建設：12月正式開賣

外資來台投資熱潮持續增溫，投審會公布近一年來核准外資來台金額逾百億美元，外資加碼布局，讓首善之區的台北市房市跟著沾光，尤...

中油員工子女托嬰中心揭牌 打造友善職場提供優質育兒環境

台灣中油配合行政院前瞻基礎建設「建構0-2歲兒童社區公共化托育計畫」及落實員工福利，今年由台灣中油職工福利委員會在臺北中...

大成攜手日本昭和打造科技蛋廠 推台灣首顆生食級雞蛋

大成（1210）與日本昭和產業籌備五年、斥資10億元，於彰化打造的「昭成蛋品加工廠」，於今（12）日舉辦落成儀式，並發表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。