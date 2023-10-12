台灣房屋看準健康地產趨勢 斥資60億打造頂級銀髮宅
台灣房屋集團斥資60億打造的「亞洲健康智慧園區」今天開幕，台灣房屋表示，這是全台首座頂級銀髮友善園區，以永續概念打造渡假飯店型高端照護宅，結合環境、溫泉、餐飲、醫學及護理五合一的健康地產，落實ESG的樂齡生活。
台灣房屋表示，銀色海嘯來襲，根據2020年8月的人口統計，台灣65歲以上人口超越377萬人，占全台灣總人口的16.03%，到了2021年，65歲以上人口超過400萬人，預計至2025年，也就是短短五年之內，65歲以上人口將上看500萬人。
一個達到500萬人的族群是不可忽視的，因為這群人不僅有消費能力，且有消費意願，讓他們過得更好、更安全、更有尊嚴，這種人數激增的爆發力將擴大健康地產的相關需求，因為他們正處於人生中最在乎健康的階段，對於健康地產的需求勢必將形成一股強大的拉力。
住宅的型態源自人對居住需求，住宅第一波，最普遍的就是四樓建築。住宅第二波的代表建築，就是7樓電梯。邁入住宅第三波，升級為高級住宅，居住型態繼續演進至住宅第四波，2005年豪宅成為現今住宅的代表。現今，第五波住宅的核心概念強調需求與功能，擁有優良空氣的環境、飯店式管理、醫療照護、著重功能整合的住宅，「健康需求」將成為台灣邁向高齡化住宅最大的需求。
台灣房屋總裁彭培業表示，台灣房屋位於新竹關西的健康園區，結合建築、休閒產業、長照專業、生活事業、護理專業等，正是第五代健康養生宅。
他說，對於高齡生活應從「在地老化」改為「適地老化」，人到了7、80歲，生活上最大的需求不是逛街購物，而是好的環境與空氣，在健康園區，擁有6000多坪的土地，孕育3600坪的療癒園林，供給住戶新鮮空氣時也持續為地球淨零減碳。此園區也優化房仲本業，成為跨域整合與創新成功典範。
該園區共388戶，第一期210戶，租售比例2：8，月租價每戶約6萬元，售價每約1800~2000萬元，每戶室內坪數為20坪。
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