中油員工子女托嬰中心揭牌 打造友善職場提供優質育兒環境

台灣中油配合行政院前瞻基礎建設「建構0-2歲兒童社區公共化托育計畫」及落實員工福利，今年由台灣中油職工福利委員會在臺北中油大樓開辦員工子女托嬰中心，今（12）日舉行揭牌儀式，由中油董事長李順欽、發言人張瑞宗、臺灣石油工會理事長陳嘉麟及第五分會常務理事畢禮辰共同揭牌。中油表示，為打造友善職場，提供適合0-2歲幼兒身心發展的學習環境、活動空間與遊玩體驗，讓員工可放心的托育子女，工作無後顧之憂。

李順欽指出，台灣中油從去年8月起陸續在苗栗、高雄及嘉義地區開辦員工子女非營利幼兒園，今年繼續在臺北中油大樓開辦員工子女托嬰中心，即是希望提供員工子女優質的托育環境，善盡企業責任，托嬰中心的師資專業、環境安全且收費合理，期待能成為全心、用心、耐心、貼心、開心、責任心及安心等「七心級」的優質托嬰中心。

中油員工子女托嬰中心由職工福利委員會委託經驗豐富的「社團法人新北市嬰幼兒托育協會」營運，整體情境佈置以大象為設計風格，溫馨且具童趣，且採用健康綠建材，自然採光，內部設有3間活動教室、共同活動室、保健室兼哺乳室，並配有獨立廚房每日提供現煮新鮮膳食，平時安排多元豐富的托育活動，更運用科技輔助，例如電子聯絡簿APP、專利設計的防夾門及嬰兒床呼吸偵測墊等，提供安全舒適的托育空間。

台灣中油表示，托嬰中心進出均有大樓保全人員與門禁管理以確保安全無虞，且加入臺北市政府社會局準公共托育申請，收費參考社會局公告轄內準公共化托育費用上限（信義區為每月22,500元），以第1胎為例，家長可以月領8,500元托育補助，若嬰幼兒及父母皆設籍臺北市，則可加碼申請臺北市友善托育補助5,000元，中油員工子女、孫子女另有優惠，大大減輕家長負擔。

該中心主要收托中油大樓員工（含退休員工）之子女、孫子女及大樓承租戶、一般民眾之子女，目前開放報名中，歡迎有托育需求的家長登記報名。 中油員工子女托嬰中心今揭牌。左起：臺灣石油工會理事長陳嘉麟、中油董事長李順欽、發言人張瑞宗、第五分會常務理事畢禮辰。台灣中油提供／照

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