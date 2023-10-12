亞洲健康智慧園區落成 打造次世代智慧診所

超高齡社會，高齡健康宅需求漸增，由台灣房屋打造的亞洲健康智慧園區，今(12)日落成啟用，由台北醫學大學附設醫院醫療團隊進駐的「北醫樂齡診所」同步開幕。

台灣房屋表示，北醫樂齡診所首度引進美國心臟協會「生活八要素」概念，打造全新次世代智慧診所，提供急症處理、慢性疾病及退化性疾病的治療與復健，更進一步導入遠距醫療照護，即時安排北醫附醫各專科醫師會診，提供全方位的健康管理及24小時緊急醫療諮詢服務，守護園區住民健康。

北醫樂齡診所為台灣房屋集團旗下亞洲健康城股份有限公司與北醫附醫結盟興建，台北醫學大學陳瑞杰董事長於北醫附醫院長任內展開規劃，針對住民健康需求選派適宜的醫療團隊、設置醫療軟硬體、建構健康服務模式以及導入遠距醫療照護，成為亞洲健康智慧園區重要服務軸心之一。

北醫大陳瑞杰董事長表示，台灣即將邁入超高齡社會，而醫療體系在全球疫情衝擊下面臨重大轉變，第一線基層診所以往負責社區居民的健康照護，應該肩負更多社區健康樞紐的角色以及整合式智慧照護的功能，北醫樂齡診所的成立也將發揮整合式社區健康守護者的角色，落實北醫體系對社區永續經營的承諾。

北醫附醫施俊明院長指出，北醫樂齡診所的整體理念來自美國心臟協會提出的心血管健康新概念，主要根據飲食、體力活動、尼古丁暴露、睡眠健康、體重指數、血脂、血糖和血壓等增強心血管健康的八大要素，規劃全方位的健康管理服務，醫院的專業團隊跨入社區，醫療服務由傳統的疾病治療擴大為積極的健康促進，可望全面提升居民的生活品質。

施俊明表示，北醫樂齡診所由北醫附醫家庭醫學科、急診醫學科、骨科與復健科等跨專科醫師進駐，整合高齡化慢性疾病、急慢性疼痛、關節老化、各種機能衰退等退化性疾病的診斷治療與健康管理，更具備急症的快速處置能力，同時，24小時無遠弗屆的遠距醫療照護也是診所最具特色的亮點，即時安排北醫附醫各醫療次專科的醫師協助會診並提供醫療建議，讓居民的健康照護零時差、醫療資源零距離。

北醫附醫副院長張詩鑫表示，診所由骨科與復健科專家協助樂齡族群常見的急慢性疼痛、關節老化、各種機能的衰退與肌少症；家庭醫學科負責慢性疾病的管理與預防促進；急診醫學科協助急症處理，除了心電圖檢查外，診所也配備床邊快速檢測，協助急性冠心症的精準診斷與外傷初步治療的能力。

張詩鑫表示，北醫樂齡診所初期服務以園區為優先，主要服務年齡55歲以上並能自理生活的樂齡族群，預估約700人；後續將隨著診所的發展，逐步開放為關西鎮及鄰近地區民眾提供為高品質的醫療服務。

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