快訊

柯文哲妹妹投入選戰！ 柯美蘭：無黨籍參選新竹市立委

藍白合會前會14日登場 柯辦堅持辯論、民調是底線

獨／華視總經理突稱身體原因閃辭 時機敏感傳言不單純

聽新聞
test
0:00 / 0:00

昱展改良劑型新藥賣回原開發廠 最高授權金8.62億美元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
生技示意圖。路透
生技示意圖。路透

昱展新藥（6785）今（12）日宣布， 已接獲國際大廠Indivior通知，將履行昱展所開發的505(b)(2)新藥ALA-1000三個月長效注射劑（long-acting injectable, LAI）與相關丁基原啡因（Buprenorphine）前驅藥產品全球專屬授權協議之選擇權。據了解，昱展與Indivior合約共三項產品，連同前期里程金在內，總計可獲最高8.62億美元權利金。

昱展新藥總經理文永順表示，ALA-1000為自主研發的重點產品，其為丁基原啡因長效三個月之皮下注射劑，獲得兩項經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫補助，此外也開發不同緩釋週期之丁基原啡因前驅藥LAI產品，可應用於鴉片類成癮症、慢性疼痛管理、及其他丁基原啡因的潛在適應症。

文永順說明，ALA-1000為第一個進入臨床試驗的三個月丁基原啡因LAI，對於尋求低給藥頻率的長期穩定治療之患者、偏遠地區不易獲得照護的患者、或高風險患者(如：自司法系統轉介之患者)，更長效緩釋的注射劑將可提供新的治療選擇。

根據昱展新藥與Indivior雙方簽署之授權協議，Indivior之前已支付500萬美元簽約金以獲得選擇權。Indivior此次執行選擇權將額外支付昱展新藥1,000萬美元簽約金，以獲得開發、製造、商業化ALA-1000與其他丁基原啡因前驅藥產品的專屬全球權利(中國、香港、澳門、台灣除外)。

根據產品在授權區域內的開發進程與法規批准，首項授權產品有權獲得最高達5,500萬美元之研發里程碑金，以及其他產品最高達4,200萬美元之研發里程碑金。產品上市後，自每項產品之年度淨銷售額超過1億美元開始，昱展新藥有權獲得每項產品總額最高2.5億美元之銷售里程碑金。此外，昱展新藥可獲得初始為10%之產品銷售分潤，依銷售額級距，銷售分潤比例介於10%至15%。

據了解，由於昱展新藥與Indivior的協議共計三項產品，若以每項產品可獲最高2.5億美元銷售里程碑金，再加上前期簽約金及里程金，總計昱展共可獲最高8.62億美元權利金。

Indivior首席科學官Christian Heidbreder表示，昱展新藥以可能為市場第一個三個月丁基原啡因LAI，為Indivior提供一個可解決未被滿足的鴉片類成癮症治療需求的獨特機會。藉由較低的給藥頻率，ALA-1000提供患者新的治療選擇，具有拓展鴉片類成癮症療法的潛力，將能擴大接受治療的患者族群。

文永順表示，ALA-1000是昱展新藥成立以來的第一項重點開發產品，其優異的長效緩釋特性具有明顯的市場獨特性，能獲得原廠青睞並成功授權，對昱展新藥的發展是一大關鍵里程碑。

昱展新藥董事長林東和表示，此次授權案創下台灣生技公司開發505(b)(2)新藥再授權回國外原廠之先例，鑑於Indivior於物質成癮領域多年的策略經驗及將戒癮產品推向市場的卓越能力，相信雙方能攜手將授權產品推向市場，提供能改善患者生活品質的新治療方式。

選擇權 生技 經濟部

延伸閱讀

集邦：NB出貨 明年有望落底反彈

逸達9月營收6068萬元 年增九倍

以巴衝突恐致國內缺藥？食藥署盤點：7藥證將受影響

藥品退出健保原因揭密 藥價太低、不敷成本沒上前三名

相關新聞

獨家／華視總經理藍宜禎上任周年 今日請辭

去年9月剛上任的華視總經理藍宜禎，今天今天宣布請辭，藍宜禎證實此事。

台中14期豪宅區現「2房2衛16坪」怎麼塞不擠？引熱議

台中市北屯區14期重劃區全區低密度、高綠覆，吸引建商搶進推出豪宅建案，房價跟著水漲船高，不過近期有建商推出小坪數25.5...

華視證實 總經理藍宜禎因健康因素請辭

華視總經理藍宜禎上任剛滿周年後，近期請辭。華視剛剛證實此事，表示總經理藍宜楨因健康因素，於昨（11）日辭去總經理職務。今...

創業家兄弟旗下生活市集正式切入跨境市場 推出「海外直送」服務

創業家兄弟下電商平台生活市集宣布正式切入跨境市場，開啟「海外直送」服務，為旗下900萬會員提供在地化購物服務，於生活市集...

退休族快看！台灣首座溫泉養生宅來了 超狂設施曝光

銀髮海嘯來襲，台灣房屋看準趨勢，斥資上億元，打造全台最大的頂級銀髮宅「亞洲健康智慧園區」今（12）日開幕，該園區是全台首...

亞洲健康智慧園區落成 打造次世代智慧診所

超高齡社會，高齡健康宅需求漸增，由台灣房屋打造的亞洲健康智慧園區，今(12)日落成啟用，由台北醫學大學附設醫院醫療團隊進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。