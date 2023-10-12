獨家／華視總經理藍宜禎上任周年 今日請辭

去年9月剛上任的華視總經理藍宜禎，今天今天宣布請辭，藍宜禎證實此事。

華視新聞資訊台去年4月20日以來屢屢出包達11次，導致董事長陳郁秀、代理總經理陳雅琳相繼請辭，去年6月中，找來中正大學教授胡元輝接任董事長，再於去年9月初正式聘請有超過20年媒體經驗的藍宜楨為華視總經理。

業界人士認為，藍宜禎上任一年來整頓人事與制度頗有表現，但與董事會間仍有政策爭議，近期為了解決華視土地開發、資產活化問題與董事會槓上，近期本想以總經理報告方式討論土地開發案，但被董事會成員擋下。

華視土地隨著大巨蛋即將啟用，價值更加水漲船高，牽涉利益也更驚人，加上臨近總統大選，土地開發背後政經勢力糾葛複雜，藍的離職與利益擺不平不無關聯。

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