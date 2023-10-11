薰衣草森林15項熱銷商品 獲德國萊因TÜV碳中和國際認證

薰衣草森林集團今(11)日宣布，全場域熱銷產品從旅遊體驗、在地餐食到特色民宿，歷時一年三個月，共計15項標的商品獲德國萊因TÜV碳中和國際認證，主要採用ISO14067:2018進行碳足跡管理，並透過PAS 2060:2014執行碳中和。

這次完成碳中和認證產品一共15項，橫跨集團旗下10處場域，除此之外，也針對營運場域相關食、宿、遊、行，做了系列減碳行動。不只服務端，也邀請旅客成為對這片土地負責任的一份子。

德國萊因(TÜV Rheinland)集團為國際知名的獨立檢測驗證機構，總部位於德國科隆，擁有超過150年經驗，全球員工數超過2萬人，以公正獨立的角度提供各項專業評估。

薰衣草森林透過德國萊茵執行計畫中所有碳足跡查驗，包含原物料開採、生產、運輸配送、消費者使用、廢棄(或原物料、服務提供、廢棄)，從文件審查到現場查驗、計算碳排量，計算碳足跡製作分析報告，一直到完成碳中和認證。

薰衣草森林創辦人林庭妃表示，追求永續是薰衣草森林與大自然間的承諾，也是對旅客的承諾，創立20餘年來都在追求與大自然共存，總在各個環節中希冀旅客被大自然療癒，全球追求永續旅遊浪潮，其實早就存在薰衣草森林的DNA裡。

薰衣草森林旗下相關場域有婚宴場所、休閒遊憩場域、餐廳以及民宿，完成碳足跡查驗產品包含1項入園服務、9項餐飲服務、5項住宿服務，共10處營運場域完成碳足跡盤查。

除了完成碳足跡盤查外，也針對服務現場內容進行碳減量，在營運的每個環節，降低園區體驗、旅客服務、餐點提供所產生的碳足跡。最後才是碳中和，將無法減量的碳排計量，再透過購買碳權的方式抵銷，達成淨零碳排放。

最近連假期間，薰衣草森林入園旅客人數成績亮眼，較往年同期間入園人數成長約15%。集團旗下民宿更是百分百完售。

林庭妃說明，近年來旅客追尋的不再是淺碟打卡式行程，而是啟發心靈的、有意義的、體驗生活、放慢腳步的旅遊。這些元素都是薰衣草想傳達給旅客的核心價值。連假期間的佳績，更是市場對於薰衣草森林努力的肯定。

根據會員意向調查顯示，許多薰衣草森林的旅客有永續意識，優先選擇減少對環境造成衝擊的旅遊，重質而非重量。先前試著開放旅客可以認養園區裡的樹，竟然有100多棵樹被旅客認養。林庭妃說：「這給我們很大的信心跟鼓勵，會堅持作對的事情，繼續深耕永續旅遊市場。」

以住宿品牌「緩慢民宿」為例，不主動提供一次式備品，如牙膏、牙刷、浴帽、刮鬍刀、棉花棒、牙線、梳子、拖鞋等；餐飲品牌考量時節、在地性，優先選用陽光食材，不提供一次性餐具。

園區品牌採半開放式空間，給予入園者親近自然、享受自然風用餐與賞花的體驗。更將「減碳」納入經營理念，規劃透過降低能源投入、改善廚具能耗、採用低碳食材等措施，加深品牌綠色環保之執行成效。

林庭妃表示，減碳、碳盤查程序繁雜，必須逐一檢視每個環節的碳排量，現場執行是一大挑戰。例如餐廳提供的紅酒番茄燉牛肉餐點，食材有牛腩、大白菜、香菇、青豆仁、青花菜、紅酒等。營運端必須從原物料取得、運輸時使用的車輛型號、運輸車加甚麼油、耗費的里程數、食材保存的方式，以及相關器具和食材最終處理方式都要詳細記錄。

針對碳減作為，集團所有單位在每一個環節都踏實執行，像是餐飲部分，採用擁有產銷履歷和TAP標章的陽光食材，以及大量使用在地食材來減少食材運輸的碳排放，全面使用新型導熱聚熱節能鍋具，減少不必要瓦斯浪費，比起過往節省約38.5%瓦斯燃燒量。

另外運用開放空間增加自然風對流，減少冷氣耗電，每調高1度設定值可減少用電6%。取消紙本入園票券改用實體入園幣，一年節省約20萬張紙。園區設置綠電車用充電樁，鼓勵遊客使用電動車輛前往園區，對比燃油車，平均每台車每行駛1公里可減少碳排42.9g。

婚宴餐飲也追求綠色婚禮，像是擺盤上不使用一次性裝飾的花花草草，改以小菜做點綴，讓盤上的每樣東西都能被食用。送給婚宴賓客的禮物也不再是包裝繁複的喜糖、巧克力，而是小植栽。

綠色婚禮所排放的碳含量約854公斤，比一般傳統婚禮所排放約14.5公噸的碳量少了16倍左右。每一個環節的改變，都希望旅客能在薰衣草森林，成為守護大自然的一份子。

薰衣草森林董事長王村煌指出，一直以來薰衣草森林都與大自然共存共榮，拿到國際碳中和認證，是薰衣草森林跟國際接軌的契機。

旅遊是體驗經濟的總合，碳盤查很不容易，從上下游供應鏈、原物料、貨物運輸配送、旅客交通等都是檢核項目，這也就是為什麼台灣碳盤查實績較多的皆為紡織石化、儲能系統、綠色金融、中小新創等四大產業。

「薰衣草森林一直是台灣在地休閒遊憩類永續第一品牌」王村煌說，從內部參與共識成立，彌平溝通落差、數位化管理數據，到培訓企業內部綠色領導人才，專職負責永續相關執行事項，貫徹執行是對旅客的承諾，也堅信經濟與永續不會是對立兩面，而是價值選擇的實踐，溫度與績效可以共榮共存。

而追求永續是薰衣草森林一直以來的精神，透過國際認證可以量化公司的努力。讓大家在薰衣草森林旅遊消費是無負擔的、可以對大自然負責的，讓大家薰衣草都能遇見美好，然後感受到幸福 。