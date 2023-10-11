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捷克工業展臺灣館產品吸睛

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
駐捷克代表處經濟組組長劉若斐（右1）於臺灣館開幕致詞。外貿協會提供
駐捷克代表處經濟組組長劉若斐（右1）於臺灣館開幕致詞。外貿協會提供

外貿協會受外交部委辦，第5度組團赴捷克布魯諾國際工業展(MSV International Engineering Fair)設置臺灣館，帶領18家企業拓展捷克及中東歐市場。該展於本(112)年10月10日至13日舉辦，展覽首日由我國駐捷克代表處經濟組組長劉若斐主持臺灣館開幕，並由貿協華沙台灣貿易中心主任吳春見、布魯諾商會理事長Ladislav Chodák、臺捷商會會長Pavel Diviš、團長威宏實業總經理許振邦共同剪綵。

劉若斐於致詞時表示，近年臺捷在經貿、科技及產業合作日趨密切，捷克擁有良好工程及研發能力，與我國在ICT、智慧製造、AI應用等產業的商業化能力及開拓國際市場能力互補，可為雙方擴大合作的基礎與模式。

臺灣館企業攤位首次採用燈箱展示海報，取代傳統隔間板，整體設計新穎，成為展場矚目焦點，18家參展企業展示金屬加工機械及零組件、塑膠射出、手工具等優質產品，吸引買主目光。貿協華沙台貿中心吳春見表示，我國為捷克第三大工具進口來源國，近年捷克進口需求持續增加，我國企業可藉由參加此展，快速進入市場及建立人脈。第二次參展的銓寳工業亦看好捷克市場潛力，持續深耕中東歐市場。

其他參展企業包括河見電機、榮田精機、廣積科技、中國砂輪等4家台灣精品獲獎企業，其中首次參展的榮田精機，展示VL-100CA航太智能立式車床，以智造取代製造，收集數據做為生產效率、參數改善的依據，實現產能效率最大化，獲得第31屆台灣精品獎金質獎。另中國砂輪本次攜手子公司鴻記工業，展示磨品、切削刀具、光學及晶圓再生，提供客戶多樣化選擇。

本展今年邁入第64屆，是中東歐最具規模的綜合工業展，計有來自美、德、波蘭、斯洛伐克、日、韓、巴西及印度等40國超過1,500家企業參展，聚焦手工具、機械配件、橡塑膠機械、自動化設備及測量技術等。藉由本展，除增加我國產品在捷克及中東歐市場能見度外，同時協助企業鏈結雙邊及多邊商機。

捷克擁有深厚工業基礎、工資與土地取得成本低等優勢，以及歐盟會員國身分，加上位於歐洲大陸的中心，運輸四通八達，是我商拓銷歐盟市場很好的跳板，適銷產業包括電子、資通訊及機械業等。

外貿協會受外交部委辦，第5度組團赴捷克布魯諾國際工業展(MSV International Engineering Fair)設置臺灣館，帶領18家企業拓展捷克及中東歐市場。外貿協會提供
外貿協會受外交部委辦，第5度組團赴捷克布魯諾國際工業展(MSV International Engineering Fair)設置臺灣館，帶領18家企業拓展捷克及中東歐市場。外貿協會提供

捷克 中東

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