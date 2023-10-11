實現文化平權！信義公益基金會攜手衛武營 帶偏鄉長輩欣賞歌仔戲

長期關注高齡者社會參與的信義公益基金會觀察，偏鄉長輩普遍缺乏文化活動，除了地理距離之外，還有更大的心理鴻溝，因此10月7日攜手衛武營國家藝術文化中心，邀請來自高雄市甲仙區大田社區、屏東市勝利里共60名長輩欣賞唐美雲歌仔戲團2023年最新力作《臥龍：永遠的彼日》，所有長輩都是初次進入廳院欣賞演出，興奮的東張西望，不僅認識衛武營建築特色，也欣賞唐美雲、許秀年等「偶像」同台飆戲，長輩們在輕鬆自在的氛圍下親近藝術，藉以活絡他們的心靈與社會連結。

近年來樂齡族群的文化近用權深受台灣各地藝文場館重視，信義公益基金會也自2019年起與國家級藝文場館協力推動「樂齡藝起玩計畫」，為偏鄉長輩搭起親近藝術的橋樑，今年首次與衛武營合作，揪團南部長輩走進藝術場館。

信義公益基金會副執行長卓韻如表示，國家在各地設立文化場館是為了全民而開，人人都可以親近藝術，豐富精神生活；然而今天來參加活動的長輩，從社區到衛武營只要車程一小時左右，卻從來沒有來過，感覺跟自己的生活格格不入，究其關鍵在於是否為他們量身打造文化活動，以設計友善的方式，打破藝術「殿堂」產生的距離感，讓藝術走入他們的生活。

甲仙區大田里的里長張琪表示，在偏鄉因為交通因素，加上沒有兒女帶，長輩們難得出門，更別說到文化場域從事身心靈活動。長輩平均80歲了，這是他們生平第一次，可能也是最後一次，到這樣高級的場域看表演，此次初體驗讓長輩們大開眼界，紛紛表示演員可以現場唱歌，和音效音樂及舞者的搭配非常契合，大呼很像是看電影，不相信是現場演出。

來自屏東市勝利里的80歲林秀妹說，小孩都上班，很少有機會出去外面，很開心報名這個活動，因為可以戶外走走，又可以看戲。在欣賞《臥龍》演出的過程中，林秀妹頻頻讚嘆演員演得真好，劇情也讓她數度感動落淚，而衛武營的設備很好，日後若有機會可以再去看戲；69歲的陳茂霖幼時也愛看野台戲，很感慨因時代與環境的變遷，歌仔戲已逐漸沒落，在國家級的劇院觀賞歌仔戲後，他開心地說，「回到孩堤時代，喚起兒時的回憶，太棒了！」

信義公益基金會持續推動「樂齡藝起玩計畫」，除了邀長輩進入廳院體驗藝術，也走入社區舉辦大型「恁的演唱會」，長輩們呼朋引伴齊聚一起，隨著一首首老歌的熟悉旋律，重溫年輕歲月的舊夢，也增添彼此之間新的共同話題和美好記憶。 屏東市勝利里長輩參加衛武營場館導覽。（圖:信義房屋提供）

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