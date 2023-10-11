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國泰航空攜全新交通夥伴打造集哩旅遊新模組 輕鬆出遊也能一路賺里數

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
特爾電力極速充電技術有效緩解電動車主的里程充電焦慮，每消費40元可享1里數。國泰航空提供
特爾電力極速充電技術有效緩解電動車主的里程充電焦慮，每消費40元可享1里數。國泰航空提供

順應後疫情時代深度旅遊趨勢，國泰航空的國泰會員計劃「哩程生活圈」再擴大。國泰航空自2019年與「台灣大車隊」合作打造陸地交通集哩概念起，透過交通夥伴累積的交易量已成長七倍。看好今年上半年度旅遊短期租車服務市場持續成長，國泰航空攜手全新交通夥伴盟友Udrive、摩拓旅程、特爾電力、台灣快綫VIP機場接送，整合航空與陸地運輸服務，國內到國外全方位支援旅人交通需求。

預約「Udrive」駕特斯拉尊榮集哩 至「特爾電力」充電同步賺里數

隨著疫後旅遊新常態開展，民眾永續旅遊概念抬頭，開始注重觀光對環境帶來的影響，國泰航空與專營特斯拉租賃的「Udrive悠駕」推出租車集哩方案，共同建構對地球更友好的旅遊型態。即日起至2024年6月30日，於Udrive官網綁定國泰航空的國泰會員號碼並預約租車，便能租借到特斯拉旗下全車款，一鍵解鎖質感永續旅遊模式，首趟租車還能享三倍「亞洲萬里通」里數加碼。Udrive悠駕行程中電量不夠也不必擔心，前往遍布全台的充電站合作夥伴—「特爾電力」迅速補滿電能，充電還能同步為哩程加值。

騎車穿梭巷弄首選「摩拓旅程」 來回機場搭「台灣快綫VIP機場接送」解放雙手

疫後民眾傾向拉長出遊時間，更深入走訪在地化旅程，國泰航空與「摩拓旅程」合作推出的Gogoro和微型機車租借方案，支持旅客可以自由穿梭街巷，輕鬆將沿途風景盡數收藏心底。海外旅遊不再需要大包小包前往機場，國泰航空與「台灣快綫VIP機場接送」提供台灣、日本的機場接送與包車旅遊服務，為旅客省去轉運的舟車勞頓、解放沉重行囊的負擔，打造既能優雅開啟旅途，亦能累積里數的理想交通方案。

即日起，凡於交通夥伴「Udrive悠駕」、「摩拓旅程」、「台灣快綫VIP機場接送」消費滿30元即可累積「亞洲萬里通」里數；於「特爾電力」消費滿40元即可累積「亞洲萬里通」里數；搭乘台灣大車隊計程車者，則可每趟70元以上行程累積10「亞洲萬里通」里數。

國泰航空的國泰會員計畫拓展「集哩生活圈」，全方位滿足會員旅遊需求。國泰航空提供
國泰航空的國泰會員計畫拓展「集哩生活圈」，全方位滿足會員旅遊需求。國泰航空提供
透過國泰航空的國泰會員計畫搭乘台灣大車隊，每趟70元以上行程可享10里數。國泰航空提供
透過國泰航空的國泰會員計畫搭乘台灣大車隊，每趟70元以上行程可享10里數。國泰航空提供

國泰 機場 萬里

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