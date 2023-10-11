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瞄準親子市場 和運租車推與你「童」行專案
和運租車打造親子友善用車環境，響應政府家庭育兒政策，於今年3月推出「與你童行」親子租車優惠方案，受到眾多家庭客戶好評。為回應客戶心聲，和運租車宣布「與你『童』行」親子租車優惠方案好評再推出，即日起至10/31(二) ，孕婦、新生兒或學齡前兒童 (0~6歲) 之家庭，平日租車享租金３折優惠。
和運租車指出，體恤平時育孩的辛勞，和運租車鼓勵爸爸媽媽來場「放風之旅」，享受久違的兩人時光，透過旅程為自己充飽電；也推薦準爸爸們為準媽媽規劃一場甜蜜的國內蜜月旅行，讓辛苦的準媽媽在孕期期間好好放鬆身心靈，維持好狀態。
10/31(二) 前凡家中有0~6歲以下兒童或懷孕中的媽媽之家庭，於取車時出示孕婦健康手冊 (媽媽手冊) 或家中孩童之健保卡，並於租車時加購安心服務，平日便可以租金定價之３折超值優惠價輕鬆租車，在萬物齊漲的環境下，為幫家庭省荷包、減輕生活支出，安心又快樂的出門！也鼓勵爸爸媽媽們避開人潮擁擠的假日，利用平日為寶貝安排一趟輕鬆愜意的旅行。
此外，和運租車每趟車輛出租前，皆會做到完整的清潔與消毒整備，並提供兒童安全座椅供爸爸媽媽選購，致力打造更安心、友善的家庭出行環境。
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