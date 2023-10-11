軸線翻轉太成功！萬華單坪5千店面占36%、完勝大安

永慶房屋盤點台北市店面租金實價資訊，大安區店面每坪租金在3,000元以上的案件占比58%，北市最高；不過，萬華區超過5,000元的占比高達36%，遠高於大安區14%。

根據實價登錄資訊，台北市店面租金單坪價格以1,000元至2,000元為主流，占比為42%。士林、大同、內湖、文山、北投、南港6個行政區，單坪店租介於1,000-2,000元的占比皆超過5成。

中山、中正、松山和信義4個行政區，在同等單價區間帶的占比也在30%至44%之間。

相較之下，大安區的租金行情便明顯高於其他行政區。相同在單坪1,000-2,000元的租金區間，大安區僅占13%，是台北市12行政區中該租金區間占比最低的行政區。

但在單坪3,000元以上的價格區間，大安區的占比都遠超其他行政區。單坪店面租金3,000元以上，大安區合計占比高達58%，超出第二名萬華區達18個百分點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，大安區是台北市重要的商辦、文教中心，商業活動熱絡。台北市眾多著名的商圈如東區商圈、永康商圈、大安商圈、通化夜市、師大夜市通通都坐落在大安區。

大安區除了有眾多上班族之外，亦有龐大的學生族群支撐起在地消費力，讓大安區成為台北市消費力最強勁的區域之一，連帶使當地的店租行情向上攀高。大安區成為台北市店面租金最昂貴的地區，並不令人意外。

萬華區的租金行情則出現明顯M型化的現象。萬華區的主流店租帶為每坪1,000-2,000元，占比為44%，但同時亦有高達36%的每坪店租金超過5,000元以上，占比是台北市12行政區之首。

細看每坪店租金超過5,000元以上的交易紀錄全數都落在西門商圈內，可說是台北市含金量最高的商圈之一！

陳金萍表示，西門町一度因為台北都市發展重心東移而風華漸衰，但在台北市政府推動軸線翻轉，進行商圈改造、設立行人徒步區，再度吸引眾多年輕族群、觀光客，甚至是國際旅客造訪，讓西門商圈再度煥發活力。