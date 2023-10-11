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台灣高鐵「寒冬送暖 捐血傳愛」 11月邀您熱血響應讓愛延續

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
「寒冬送暖、捐血傳愛」，台灣高鐵邀您熱血響應。台灣高鐵公司提供
「寒冬送暖、捐血傳愛」，台灣高鐵邀您熱血響應。台灣高鐵公司提供

台灣高鐵公司（2633）自2012年開始舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，即將邁入第12個年頭，累計吸引超過17,000位捐血人參與，共募得22,743袋熱血。為了將這份愛延續下去，台灣高鐵公司將自11月3日起至11月24日止，每逢周五分別於高鐵南港總公司及沿線11個車站（各站舉辦日期、地點，詳附表），再度溫馨啟動捐血活動。

台灣高鐵公司為感謝及鼓勵民眾挽起衣袖、捐血助人，凡捐出熱血250ml即可獲贈「台灣高鐵頸枕」乙個，是您搭乘長途交通工具出差或出遊的超實用小物，捐血500ml可再獲神秘好禮乙份，數量有限，送完為止，歡迎民眾熱血響應。

血液是醫療過程中不可或缺的重要資源，必須仰賴全民主動捐血支持，台灣高鐵公司希望透過舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動來拋磚引玉，邀請高鐵員工與熱情民眾一起發揮愛心，以實際行動幫助病患，為血庫挹注更多血源，讓需要幫助的病患都能得到即時的救助。台灣高鐵公司特別提醒有意捐血的民眾，捐血前請注意自身健康情況，捐血時也建議全程佩戴口罩。

台灣高鐵公司善盡企業社會責任，希望藉由持續舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，減緩每年冬末至春節期間全台各地用血需求的壓力。透過旅客愛心的延續，讓時速三百公里的高鐵列車，不僅是安全、便利、舒適、準點，乘送旅客的交通運具，更傳遞溫暖與愛心，成為台灣「引領進步、創造美好的生活平台」。

捐血 公益活動

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