Yaris Cross 湧入賞車人潮 3天達7千人次
國旅成為生活新形態，不少人雙十長假買車去！TOYOTA推出全新國民車Yaris Cross首次店頭發表，成為小型休旅車高CP值車款，汰舊換新價只要66萬元起，連假期間展示間人氣「強強滾」，前三天的假期大約湧進超過7,000人以上的賞車人潮，也進一步推升各種車款的訂單全面攀升。
想買車、換車的民眾變多後，也帶動各大汽車品牌展示間都出現人潮，南陽實業推出全新Tucson L Shadow，裕日車代理NISSAN推出全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市相當吸睛，NISSAN X-TRAIL輕油電104.9萬元起正式上市，另外，NISSAN ALTIMA全新改款正式上市 ，在這次長假也出現看車人潮。
和泰集團代理的TOYOTA推出Yaris Cross早就是網路討人氣最高的車款，新車在連假期間全面進入展間，成為最吸睛的人氣車款，這次的 4 天連假，因為有Yaris Cross 的新車首次店頭發表會，全台展示間大約湧進超過7,000 人以上的賞車人潮。
TOYOTA各大經銷商在10 月也提供更多購車優惠，在人潮及優惠多的誘因下，全體車款的訂單超過 2,200 張，其中Yaris Cross 即超過1,000 張，表現超越預期。
另外，三陽工業旗下現代汽車（Hyundai）總代理南陽實業，在長假前推出全新Tucson L Shadow，新車價109.9萬元，限量配額200輛，吸引不少喜歡休旅車的消費者上門賞車，目前旗下的Custin MPV車款持續熱銷及商用車Porter與Staria銷售持續成長，南陽副總經理詹醒昇宣布二次調高全年的銷售目標，年度銷量為1.85萬輛上修年銷量至2.2萬輛。
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