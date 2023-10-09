獵風者衛星晚間成功與台灣通聯 預估數週後傳輸氣象資料

台灣第一枚自製氣象衛星獵風者今天上午順利升空、入軌，國科會表示，獵風者已於晚間8時56分「報平安」，成功與台灣地面站通聯，預計數週後開始傳輸氣象資料，一天可提供近7萬筆。

國科會指出，獵風者GNSS-R的資料及產品，將交由台灣學研界、中央氣象署研究與應用，全球使用者亦可在中央氣象署的台灣資料中心下載。

獵風者衛星（TRITON）於台灣時間今天上午9時36分搭乘法國亞利安公司（Arianespace）VEGA火箭升空，晚上8時56分成功與台灣地面站通聯。

國科會主委吳政忠透過新聞稿表示，接到獵風者「報平安」令人振奮，期待後續任務執行情形能如預期，為全球氣象科學與天氣預報盡一份心力。

獵風者衛星搭乘VEGA火箭，由位於中南美洲的法屬圭亞那太空中心發射，升空後6分半鐘3節推進器脫離，第4節推進器接續進行姿態控制；今天上午10時31分，獵風者衛星脫離火箭，進入預定的低地球軌道。

獵風者衛星的服役軌道為98度高傾角軌道，屬太陽同步衛星，地面接收站除台灣之外，還有南極的TROLL與北極的Svalbard，每天能接觸地面站至少13次以傳遞資料。

獵風者與火箭分離後自動開機，稍早幾次經過地面站，國家太空中心（TASA）已初步掌握衛星健康情形，至台灣時間晚間8時56分，獵風者與TASA通聯，時長近11分鐘。

在衛星操控中心關注通聯情形的國家太空中心主任吳宗信指出，依回傳資料，獵風者衛星的健康狀態，包括姿態、溫度、電力等都符合預期；後續將依規劃，陸續進行衛星本體功能測試，若全部正常，再啟動任務酬載「全球導航衛星系統反射訊號接收儀」（GNSS-R），開始接收全球衛星導航系統反射訊號。

吳宗信表示，若一切順利，預計數週後開始傳輸氣象資料。未來獵風者衛星可補足目前較缺乏的海面風速資訊，且一天可提供近7萬筆觀測資料，與福衛七號並肩作戰，力拚讓台灣成為國際關鍵氣象資料輸出國，為全世界氣象、科學界帶來重要貢獻。

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