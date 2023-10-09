以色列戰爭 預期基本面用鋼需求增加

以色列戰爭爆發，是否牽動國際鋼鐵行情備受關注。上市鋼廠主管認為，若單純從戰爭本質觀察，發生戰爭對鋼市相對有利，因為除了軍火工業要用到大量鋼鐵外，戰爭拖愈久、戰況愈激烈，用鋼量愈多；此外戰後重建工程也少不鋼材需求，基本面來看對強化鋼市有助。

但是戰爭影響層面太大了，很多沒想到的負面因素，最終可能打擊全球總體經體表現，進一步導致鋼鐵產業短期發了小財，長期卻賠了大財，俄烏戰爭就是最好的例子，至今全球鋼鐵需求萎靡不振、鋼價下跌，到目前都還沒有復甦。

上市鋼廠主管表示，戰爭會造成世局動盪，發戰爭財只能短線操作，商場上還是期待世界和平才能安居樂業，有秩序的產銷自能創造商業利益，戰爭除了軍火商直接受惠外，對其他百業來說避之唯恐不及。

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