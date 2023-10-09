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Yaris Cross 的第一個周末 落袋千張訂單

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

Yaris Cross 上市後第一次展間發表會，雖然適逢雙十連休的週末，但其商品魅力依然吸引了超過 4,000 名客戶的來店賞車人潮，大部分客戶都屬於 40 歲的以下的年輕家庭客層。

和泰車（2207）雖然在中秋節前夕發表 Yaris Cross，但新車實際到展間，讓消費者真正看到新車卻是上一周的事，因此新車抵達展間的第一周訂單入袋約千張，再加上上市前的預接單，目前在手訂單已達3,000張，預期在大量交車之後，Yaris Cross 有機會取得車市前十大熱銷車款的第二位，僅次於和泰車自家的神車 Corolla Cross。

依據實際到展間的消費者評估，對於 Yaris Cross 的外觀造型與內裝設計質感，都十分喜歡；尤其 座椅空間以及後廂空間的寬敞程度，更讓他們直呼 Yaris Cross 真的不太像是一台小型 SUV 。

和泰車表示，目前 Yaris Cross 的累積訂單已近 3000 台，表現比預期的還更好，其中享樂版5%；酷動版50% ；潮玩版為 45% ；更清楚的客戶file 要等連假後才會有市調報告。

和泰車 新車

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