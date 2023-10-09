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享受退休第二人生 北市青銀換居計畫持續推廣中

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
都發局局長王玉芬代表市府至行善社會住宅拜訪，藉此瞭解民眾申請青銀換居計畫的感想。北市都發局提供
都發局局長王玉芬代表市府至行善社會住宅拜訪，藉此瞭解民眾申請青銀換居計畫的感想。北市都發局提供

因應高齡化社會的來臨，台北市政府持續推動「社會住宅青銀換居計畫」，從2022年試辦至今，已媒合成功六戶，提供單身長者、年長夫妻或與家人同住的長者承租，開放多元的房型滿足不同家戶需求。

68歲的翁女士透過台北市青銀換居計畫媒合入住行善社會住宅，因為希望能在退休後積極安排自己的生活、打破原有的居住框架，同時也盼將自己的房子提供給更適合、有需要的家庭居住，促成她主動積極申請青銀換居計畫的契機。

翁女士今年初入住後，都發局局長王玉芬代表市府至行善社會住宅拜訪，藉此瞭解民眾申請青銀換居計畫的感想。翁女士說，「很喜歡社會住宅有寬敞陽台跟高樓景觀。」，並興高采烈的介紹新家環境的布置巧思，她也在住進社宅後，積極參與社會住宅青年創新回饋住戶所辦理的社區活動，從中結交新朋友，讓生活更添充實。

都發局表示，現階段提供內湖行善社會住宅、萬華青年社會住宅一區、南港東明社會住宅、北投洲美社會住宅持續媒合中，歡迎有需求的長者向都發局提出申請。詳細申請資訊可上臺北市政府都市發展局網站(https://www.udd.gov.taipei/events/fhqekzq-19493)或致電(02-27772186轉2518或2510)向都發局洽詢。

社會住宅 陽台 高齡化

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