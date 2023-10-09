經濟選書／地緣經濟學和供應鏈

在考慮來自中國和俄羅斯的供應鏈中斷時，透過地緣經濟學（geoeconomics；一個結合「地緣政治」和「經濟學」的詞）的觀點，來看待這些情況將大有幫助。

結合這兩個學科並不是什麼新鮮事。戰爭與地緣政治息息相關，而且往往靠與經濟有關的工業能力和供應鏈取得勝利。英國贏得拿破崙戰爭，部分原因是它有能力透過皇家海軍對歐洲大陸實施商業封鎖。日本偷襲珍珠港的部分原因是小羅斯福凍結日本的銀行帳戶，並在日本偷襲前幾個月實施石油禁運。經濟學和全球戰略向來緊密交織。

新鮮的是，經濟學不是地緣政治附屬品，而是主角的想法。這並不意味著戰爭已經結束，也不意味著軍事實力不重要。這意味全球化時代的大國將根據經濟利弊做考量，並把供應鏈和生產能力當做主要武器，而非輔助工具。

戰略思想家盧特瓦克（Edward N. Luttwak）在一篇原創文章「從地緣政治到地緣經濟學：衝突的邏輯，商業的語法」中描述了這種改變。盧特瓦克斷言，冷戰結束和全球化意味：武裝衝突對大國來說代價太高和太不確定，經濟利益將成為大國衝突的競技場。盧特瓦克寫道：「冷戰式微正逐漸降低軍事力量在世界事務的重要性。武力在政府處理所有事務（特別是包括經濟問題）時，可能帶來的尊重已大大下降，而且似乎還會進一步下降。現在看來，所有人都同意商業方法正在取代軍事方法—用可支配資本取代火力，用民間創新取代軍事技術進步，以及用市場滲透取代駐軍和基地。」

明確地說，盧特瓦克的分析主要適用於包括美國、中國、俄羅斯、日本和歐盟成員國在內的大國。

盧特瓦克認為，以色列、伊朗、伊拉克、巴基斯坦、北韓等中等國家，可能仍認為戰爭有用處。他不排除大國可能參與涉及這些中等國家的戰爭，例如美國對伊拉克和阿富汗的干預，以及俄羅斯入侵烏克蘭。他的看法不是戰爭已經過時，而是它將不涉及大國間的直接對抗。

地緣經濟學—以經濟學為目標和武器的大國競爭—是分析全球供應鏈崩潰及取代系統的絕佳工具。例如，如果美國和俄羅斯在東歐直接交戰，那將意味盧特瓦克的論點錯誤。相反的，如果美俄對峙藉由全球支付和天然氣等能源供應流動管道來展開，那將印證盧特瓦克的看法。這為分析師提供一個有用的框架，藉以了解當前的供應鏈危機和接下來會發生什麼事。

我們將藉由檢視供應鏈最關鍵環結—中國—來探討供應鏈的現在和未來。

（摘自《大缺貨：供應鏈斷裂、通膨飆升與地緣衝突如何拖垮全球經濟？》，聯經出版）

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