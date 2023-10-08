張忠謀給管理者的3堂財務課：財報不是只看「利潤」就好

摘要 1.許多企業主或專業經理人，因為不懂財務數字而吃大虧，即便看著手上的財務報表，還是不清楚公司「真實的」財務狀況或經營績效為何。 2.張忠謀認為，一間卓越的公司必須做到3件事：高品質的資產和負債、具結構性獲利能力，以及現金要能持續穩定的流入。

在我會計師執業幾十年的生涯中，看到不少企業主或專業經理人，因為不懂財務數字而吃大虧。

即便看著手上的財務報表，他們還是不清楚公司「真實的」財務狀況或經營績效為何，一味的認為只要了解並掌握好公司的現金流量，或者只要報表上呈現的數字是黑字，就繼續憑著自己的經驗與直覺來管理公司。

每每聽到企業主說「有賺錢就好」，我都在心裡為他們捏一把冷汗。因為「會計」並不是一堆生硬的數字，財報的意義更不是只要看到「有賺錢」就好。營者好好了解財報，可以從中掌握到公司變革的關鍵。

正確解讀財務數字的意義，經營者能洞察目前公司體質是否健全，為企業的長遠發展及時進行策略調整；投資人能明瞭公司經營者的能力與心態，了解其經營策略是否聚焦，甚至企業文化是否追求卓越，進而決定這家公司的投資價值。因此，對經營者與投資人來說，都必須要懂會計、讀財報。

張忠謀：無法數量化的東西就無法管理

台灣半導體之父張忠謀認為：「沒有辦法數量化的東西就無法管理，或者很難管理，所以即使很難數量化，也要盡量數量化。」

他表示，一間卓越的公司必須做到以下3項，包括：高品質的資產和負債、具結構性獲利能力，以及現金要能持續穩定的流入。

第一項：高品質的資產和負債

張忠謀認為，高品質的資產和負債需具備以下4要件：

1.沒有高估的資產

公司內無用或價值很低的財產，例如呆滯的存貨、收不回的帳款、沒有用的設備、已經減損的商譽等等，該打掉的就打掉，讓顯現的資產都是健康的。以台電為例，如果核四無法商轉，這幾千億元的資產就該立刻打掉。

2.沒有低估的負債

會計準則規定負債發生時必須及時認列，不可以漏估或低估。不過，負債有時很難合理的估列，例如，英國石油（BP）因2010年墨西哥灣鑽油平台漏油案，所發生的總損失截至2018年已高達650億美元，但這在事發當時很難合理估計。

BP從2010年起依油污處理及各項索賠、訴訟情形逐年追加認列損失，這樣的處理雖然符合會計原則，但也可以說2010～2017年的BP財報都有低估負債的情形。較佳的處理作法是，當企業發生難以估計的負債時，必須在財報中詳細說明，聰明的投資人可以從會計師的查核報告中看出端倪。

3.健康的負債比例

正常經營中的企業一定會有負債，但負債比會因產業的商業模式及資源配置，而有不同的合理負債比率。「健康」的負債比率是指企業負債比率不宜超過所屬產業的合理範圍。特定企業的負債比率若中長期超過合理範圍太多，代表負債比率偏高，可能會引發經營危機。

但若特定企業的負債比率長期都低於合理範圍太多，代表經營者可能未善用資源，為股東賺取最大的利益（包括股息及股價上漲）。

4.乾淨的資產負債表

所謂「乾淨的」資產負債表，就是公司資產都是為了營運所需，沒有太多「虛」資產（如商譽），也沒有太多無法使用或利用率低的不動產、廠房及設備，同時也沒有難以估計的負債。

譬如在台電2022年的財報數字中，沒有運轉的核四廠2812億元的資產，就是典型的資產不乾淨案例。前述所說的BP漏油案造成的損失，連續8個年度難以估算，也是負債不乾淨的案例。

第二項：具結構性獲利能力

張忠謀提到，具備結構性獲利能力的企業有4個關鍵：

1.獲利成長率要高於營收成長率

成長與創新是永恆不變的價值，但是張忠謀認為：「所謂成長，不是一般單純營收的成長，而是附加價值的成長，是追求利潤的成長。」畢竟創新的目的是要讓公司賺錢，如果創新無法為公司賺錢，還不如不要創新。

張忠謀認為，附加價值的成長，必須是獲利成長率高於營收成長率。假設營收成長了5%，獲利成長一定要超過5％，如果獲利成長沒有達到5％，就表示營收成長可能是因為產品被迫降價而損及毛利，也可能是被成本及費用的增長吃掉了，這樣的成長對公司反而不健康。

要做到獲利成長率高於營收成長率，企業必須掌握市場定價權，同時也要有相當強的成本控制能力，才會有穩定的毛利率。

2.營業費用與獲利結構要平衡

張忠謀認為：「要做到獲利成長率高於營收成長率，除了要控制好毛利率之外，還要控制好營業費用。」營業費用主要包括3個子科目，「推銷」、「管理」及「研發」費用，隨著產業不同，這3個科目的配比亦不同。

推銷費用是把產品賣出去所花費的支出，通常占營收的一定比例，而這個比例隨著業別而不同。至於管理費用，大多是由企業自主掌控的，管理費用若增加太快，往往表示公司的管理力度不到位。

研發費用多寡則必須要有策略性思維，與公司長期的發展結合。研發費用代表的是投資未來的力度，必須被高度重視，但也不能為了研發而研發，導致現有股東利益受損。

3.損益平衡點必須控制在低點

張忠謀表示，降低企業的損益平衡點非常重要，尤其在景氣不好的時候，最好將損益平衡點控制在低點。但是什麼是損益平衡點呢？學理上，企業費用可分為「固定費用」與「變動費用」。

「固定費用」是指企業即使不營運也會發生的費用，例如基本水電費、設備折舊等等，這些成本在企業營運的一定範圍內是不變的；「變動費用」則是指隨著銷售量或生產量增加，而跟著增加的費用。

但實務上很多費用難以歸類，例如教科書上將「人員薪資」定義為「變動費用」，但在實務上，員工不是招之即來、揮之即去的，何況還有法律保障員工就業的基本權益。

我們回過頭來解釋所謂「損益平衡點」。損益平衡點越低越好，是指企業在經營時，應該提高變動費用的比例，降低固定費用的比例，讓企業在經營上更有靈活度，以順利渡過不景氣。

4.良好的獲利能力與內部籌資能力

良好的獲利能力，對一般投資人而言，往往指的是每股獲利能力（EPS），但對於企業營運來說，張忠謀認為總資產報酬率（ROA）、資本回報率（ROIC）、股東權益報酬率（ROE），這3項指標也很重要，企業可以根據產業與自身狀況，至少做好其中一項。

以台積電為例，台積電2022年的資本額是2593億，但是2022年年底台積電股東權益為2.96 兆元，股東權益超過資本額2.7 兆多元，主要是台積電歷年獲利數並未全數分配給股東（會計上叫做保留盈餘），以及過去增資時，向股東收取溢價（例如一股50元，超過10元的部分會計上叫做資本公積）。實際上台積電2022年並不是以2,593億元的股本在做生意，而是以2.9兆多元在做生意。這一點極其重要。

第三項：要有持續穩定的現金流入

張忠謀認為，唯有能夠產生穩定現金流量的公司，才是好公司。虧損不可怕，不管賺或賠，能夠產生良好的現金流量，以支撐公司投資與發放股利的流量，是非常重要的。

基本上，企業營運每天都會有錢進出，這些現金流進出基本上可以分為3種。第一種是「營業活動」，也就是日常買賣貨物、製造生產所賺取或花費的金錢；第二種是「投資活動」，也就是企業買賣或投資土地、廠房、設備或股票債券等活動的金錢進出；第三種是「籌資活動」，也就是企業向股東或金融機構拿錢或還錢等金錢進出。

張忠謀所指的「穩定的現金流入」，是指公司營業活動要有穩定的現金流入，以便支應相關的主要投資活動與主要籌資活動。以台積電為例，台積電近3年來營業活動的現金流入，均足以支撐建廠及購買設備的主要投資活動以及發放股利的主要籌資活動，就是具備持續而穩定現金流入的例證。

從營業活動創造穩定的現金流入，以支撐主要的投資活動與籌資活動。這一點非常重要，但很多台商都忽略了這一點。

《大會計師教你從財報數字看懂經營本質【增訂版‧全新案例】》

作者：張明輝

出版社：商業周刊

出版日期：2023/10/03

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