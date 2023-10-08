獨家／衝刺國際旅客來台 觀光署將擴充多個駐外辦事處據點

衝刺國際旅客來台人數，擴大國際宣傳力度，交通部觀光署將擴充駐外辦事處據點，已決定今年11月中旬將率先於南韓釜山新設駐外辦事處，而甫恢復運作的英國倫敦辦事處，則暫由德國辦事處籌辦，之後再選派一位主任坐鎮指揮，而明年元宵節過後計畫於印尼雅加達成立辦事處，後續還將研究於杜拜和印度孟買設立辦事處的可行性。

目前觀光署在美國紐約、舊金山、洛杉磯，歐洲的德國法蘭克福、英國倫敦，亞洲日本的東京、大阪，南韓首爾，中國大陸北京、香港，泰國曼谷，馬來西亞吉隆坡，越南胡志明市和新加坡等共設有14個駐外辦事處，負責對海外宣傳及促進兩地觀光交流。

由於觀光署改制前的觀光局有員額及預算限制，無法擴充海外據點，部份海外行銷宣傳都是委由當地機構或旅行社代辦，在升格署後人力、預算均增加，且交通部長王國材要求觀光署，明年要達成來台觀光客1,200萬人次的目標，較疫情前2019年的1,186萬還要多，挑戰性極大，故觀光署長周永暉計畫逐步擴增海外據點。

周永暉坦言，第一個新設立的是南韓釜山辦事處，因為南韓來台旅客量逐漸增多，今年為第三大來台客源國，且釜山為東北亞郵輪重鎮之一，目前各項籌備工作正在進行中，預計11月中旬可以正式掛牌。

而為擴大爭取穆斯林市場，觀光署也評估於相關國家成立辦事處的可行性，目前確定於明年元宵節（約3月初）後，在印尼雅加達設立新辦事處，而中東的杜拜會先與當地旅行社合作，以服務處方式成立，待時機成熟再設立辦事處，派駐人力；南亞印度市場也相當大，周永暉也表示在評估於孟買成立辦事處的可行性。

周永暉說，除了新設駐外辦事處，觀光署還會研擬相關戰略和戰術，希望能有效吸引更多國際旅客來台。

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