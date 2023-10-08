以巴戰火再起 台旅行團共74人在當地 觀光署：我旅客目前安全
中東戰火再起，交通部觀光署表示，經今（8）日了解，我在當地的旅客均安，旅行社會以旅客的安全為第一優先，適時安排旅客返台，或是更改行程。
觀光署說，目前有巨匠旅行社兩團及永信旅行社一團共三團74人仍在當地，旅遊景點距離戰爭處遙遠，旅客皆平安，行程不受影響；永信旅行社將視航班情形，適時安排旅客提前返國。
另，雄獅旅行社一團共29人依原訂行程於今日搭機返台，今日機場班機起降普遍性延誤，團體已平安至以色列特拉維夫機場候機；旅天下一團共21人，旅客昨（7）日在約旦，已改行程今日不入境以色列，並隨時滾動式調整行程，以旅客安全為第一考量。
觀光署說，並未收到其他旅行社通報於以色列有緊急事故發生的情形，將持續關注後續，適時協處。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 月薪6萬台中房子要買多少價位？ 網點這1處「附近隨便選」
▪ 「整片落地窗超美」他好奇颱風天很危險？ 過來人直呼：整晚不敢睡
▪ 雙北離捷運站近…他問「買房還要加購車位？」 過來人喊：沒車也要買
▪ 驚！今年全台車位均價194萬元 明年恐破200萬
▪ 男友負債百萬！女存百萬元想買婚房 問怎避免財產問題引網傻眼
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言