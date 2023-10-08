以巴戰火再起 台旅行團共74人在當地 觀光署：我旅客目前安全

中東戰火再起，交通部觀光署表示，經今（8）日了解，我在當地的旅客均安，旅行社會以旅客的安全為第一優先，適時安排旅客返台，或是更改行程。

觀光署說，目前有巨匠旅行社兩團及永信旅行社一團共三團74人仍在當地，旅遊景點距離戰爭處遙遠，旅客皆平安，行程不受影響；永信旅行社將視航班情形，適時安排旅客提前返國。

另，雄獅旅行社一團共29人依原訂行程於今日搭機返台，今日機場班機起降普遍性延誤，團體已平安至以色列特拉維夫機場候機；旅天下一團共21人，旅客昨（7）日在約旦，已改行程今日不入境以色列，並隨時滾動式調整行程，以旅客安全為第一考量。

觀光署說，並未收到其他旅行社通報於以色列有緊急事故發生的情形，將持續關注後續，適時協處。

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