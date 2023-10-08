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新北土城永和段及大安段二處青年社宅即將完工 明年招租

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
土城大安段外觀。新北城鄉局提供
土城大安段外觀。新北城鄉局提供

新北市土城區永和段及大安段於今(2023)年底即將完工，預計提供154戶，明(2024)年初辦理公告招租，未來將依據民眾可負擔能力，以租金所得分級提供需求民眾，照顧新北市民居住需求。

這二處社宅鄰近捷運永寧站步行約5分鐘即可到達，且鄰近台65線及高速公路，交通十分便捷，周邊亦有百貨商場、圖書館、活動中心，郊山亦有桐花公園，生活機能多元，未來在土城永和段及大安段社宅投入營運後，將成為租屋族在都市生活的另一選擇。

新北市城鄉局長黃國峰指出，社宅政策需長期穩健地持續推動，新北市更透過多元取得策略增量社宅，包括都更分回、容積獎勵捐贈、多元社福、整體開發等方式，未來土城區包含營運中、興建中及規劃中共可提供約6,000戶以上。

城鄉發展局表示，二處社宅皆是以「工業區變更回饋捐贈方式」取得之可建築用地，土城永和段為1棟地上12層地下3層66戶之青年社會住宅、土城大安段為1棟地上10層地下3層88戶之青年社會住宅，室內空間於規劃設計階段納入環境永續概念，融入綠建築、智慧建築、通用設計等，亦曾獲得國家卓越建設獎。預計於今年年底前完工，明2024年初辦理公告招租作業，屆時歡迎民眾踴躍申請，一起做伙來當厝邊。

土城永和段外觀。新北城鄉局提供
土城永和段外觀。新北城鄉局提供
社宅室內空間—臥室。新北城鄉局提供
社宅室內空間—臥室。新北城鄉局提供

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