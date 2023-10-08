產業追蹤／小國大戰略 打進國際盃

國家科技的發展不在於國力強弱、人口土地的多寡，在於政府對科技政策推動的力道，以及社會對科技應用的渴望。像是位處歐洲心臟的工業小國捷克，與台灣

建立研發合作關係、成功強化工業產品科技轉型；長久處於中東戰火的小國以色列，則建構強大的創新與人才生態系。 這些小國共同特點在於積極跳脫環境框架、展現耕耘全球市場的決心，台灣可借鏡這些國家作法放眼世界，發揮產業關鍵影響力，敏捷應對全球變局。

捷克自1989年脫離共產統治後，經濟開放飛速成長，吸引知名外商如豐田、標緻雪鐵龍、鴻海等投資，2004年正式成為歐盟會員國，該國主要產業包含汽車、機械及工具機、電機電子、電腦等。近年捷克政府投入大量資源推動工業4.0、數位化等政策，並與工研院等國際研究機構緊密合作，促進產業轉型升級、發展創新高值產業鏈。

圖／經濟日報提供

以色列跟台灣一樣國土都不大，以色列先天條件甚至更惡劣，但包括英特爾、蘋果、谷歌、微軟等超過400家知名企業都在以色列設研發中心、未上市而估值

逾10億美元的新創獨角獸逾90家等，展現以色列以小博大，在國際上發揮關鍵影響力。 能有如此成果受惠於該國以科技創新為本，強化產業影響力，如推動「經濟部首席科學家辦公室」（Office of the Chief Scientist），每年提供四、五億美元預算，鼓勵新創公司投入高風險創新研發，2016年更將該辦公室改制為以色列創新局，以企業化經營方式推動創新，近期也推行「未來科技」策略計畫，聚焦AI、量子、生技與氣候科技為未來四大科技產業，給予重點投資支持。

除了強化自身新創、人才實力，以色列在國際合作上同樣著力甚深，以半導體業來說，以色列雖然在晶片製造上競爭力不高，卻專精於晶片設計並搭配創新的

生態系統，成為國際供應鏈不可或缺的一份子，像是美國知名半導體公司英特爾就在當地廣設研發中心，擁有1.4萬名員工，是該公司於美國以外最大的研發重鎮，許多頂尖電腦處理器都出自以色列團隊之手。

從捷克、以色列作法可發現，想在驟變的國際情勢中搶得先機，必須產官學研攜手合作，政府規劃短中長期前瞻性的科技藍圖與輔導計畫、學界培育優秀跨域人

才、研究機構依照產業需求開發關鍵技術、產業界則開發具國際競爭力的產品。如此在面對變化多端的國際情勢時，才能以打團體戰方式發揮小國影響力，成為國際上不可或缺的合作夥伴。

以研發機構為例，國內有許多各領域的研發單位，除了開發前瞻性的技術為目標，也應嘗試走出台灣，導入國際研發組織或領導企業資源。 像是身為國家級研究

機構工研院，就長期深耕經營美國、英國、歐洲等創新夥伴關係，建構與全球重點國家與科研機構合作平台，包括促成台美半導體研發聯盟合作，強強聯手提升產業競爭力；透過台英雙邊合作半導體與離岸風電計畫，加速台英創新科技競爭力；運用台灣與中東歐經貿產業優勢與技術互補，促成半導體及雷射領域交流，前

進新興市場；與日本合作成立「台日一、二、三號基金」，十多年來推動台日半導體、綠色永續和健康照護等產業的創新科技市場。

台灣產業以出口為導向，整體經濟發展深受國際趨勢與市場變化影響，必須發揮小國大戰略思維並強化國際合作，同時透過產官學研資源互助，共同幫台灣產業

打入國際關鍵供應鏈或市場。 工研院近期舉辦「創新50，洞見新未來」國際論壇，探討2035未來趨勢觀察與產業的實踐案例，透過國際產業夥伴創新思維的觀點與合作，引領台灣產業接軌國際，掌握產業脈動前瞻趨勢，成為國際關鍵夥伴，進而開創下個嶄新產業新局。 （作者是工研院產業科技國際策略發展所所長）

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