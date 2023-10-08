產業追蹤／結盟新創夥伴 拓展大商機

近年全球經貿情勢及地緣政治變化多端，加以淨零浪潮興起、AI人工智慧等數位科技迅速演進，全球供應鏈正出現解構與重組。面對全新的競爭態勢，台灣如何在激烈的國際競爭中開拓更大發展空間，將是產業永續生存的關鍵議題。

工研院自1973年成立，配合國家經濟發展的需要，從改變台灣產業型態、帶動新興工業發展、建立關鍵核心技術、開發前瞻創新科技、攜手產業綠色轉型，一步一腳印，以創新科技帶動一波波產業蓬勃發展，成為孕育台灣產業科技創新成長的搖籃與推手。如今，工研院不但已成長茁壯，發展成為世界級的應用科技研發機構，更名列全球百大創新機構，研發實力站上國際舞台，屢獲國際肯定。

工研院以科技研發實力鏈結國際，持續在半導體、綠色能源、先進材料等產業領域，與美國、英國、歐洲及中東歐等各個國家進行深入合作與交流。

工研院被推舉為歐洲最大應用研究國際合作組織：舉例來說，今年工研院協理蘇孟宗被推舉為歐洲規模最大的研發組織協會（EARTO）旗下「應用研究國際合作組織」（RTOs International Network；RIN）第二屆主席，展現活化國際創新生態連結影響力。

EARTO是歐洲最重要的研發組織協會，代表來自歐洲32國、350個不同領域的應用研究機構，共擁有超過15萬工程及技術研發人員，每年與超過10萬個以上的公司進行合作計畫。成立於2019年的RIN則為EARTO轄下組織，也是歐洲最大國際應用研發機構鏈結平台，包括：加拿大國家研究院（NRC）、日本產業技術綜合研究院（AIST）、德國福勞恩霍夫協會（Fraunhofer）、法國原子能暨替代源委員會（CEA）、芬蘭科技研究院（VTT）、荷蘭應用科學研究組織（TNO）、西班牙Tecnalia。

工研院在2003年加入為EARTO首個歐盟以外的研發機構會員，協助創建RIN。透過此平台，不僅可鏈結全球15個頂尖研究機構進行跨域交流，將工研院研發策略、經營理念、技術成果推行到國際科研機構中，激勵出更多的合作契機與科研創新，進而建立起台灣是世界各國發展科技創新過程中不可或缺的領導地位，攜手台灣產業鏈結國際網絡，進軍國際市場。

基於此平台上，工研院今年也與加拿大國家研究院簽署人才交換協議，作為RIN組織第一個人才交換協議的示範，即將在10月展開人才交流，聚焦綠能、材料開發、醫療保健、半導體領域的交流及合作，促進國際人才與技術領域實質交流。

面對經濟全球化的挑戰，工研院更成功爭取到2024年RIN首長會議的主辦權，盼以國際科研組織主席的身分，扮演產業界、學術界與國際間有效的橋梁，力促全球科技應用與實務的交流，推動國際合作機會與活化國際創新生態連結，攜手國內產業打進世界盃。

除與國際頂級研發機構緊密交流外，工研院也致力與政府相關單位拓展合作的可能性。英國政府在今年6月宣布新成立「英國科學創新和技術部」（DSIT），並將投資10億英鎊支持半導體產業之新策略後，工研院也立即啟動台英雙邊合作，盼以科技力為產業創雙贏。

英國素以化合物半導體產業聞名全球，擁有化合物半導體應用創新中心（CSA Catapult）、National Epitaxy Facility等一流研究機構，以及全球領先化合物半導體晶圓和材料供應商。工研院則長期在前瞻半導體製程與英商國際合作密切，包括：2020年底與英國化合物半導體應用創新中心（The Compound Semiconductor Applications Catapult）已在2020年與工研院簽屬合作備忘錄，成為合作夥伴，開發應用於高頻通訊之氮化鎵半導體技術。2021年時與英國知名半導體設備商在精密檢測分析、半導體與化合物半導體等部分進行合作，已在HBLED、MEMS、Micro LED、矽光子學、奈米分析等領域獲得成果。

工研院亦與英國半導體晶片核心矽智財大廠合作，共同建構平台，協助新創公司結合關鍵專利，加速推出具國際競爭力的新品。工研院可協助英方建立相關封裝試量產線（Pilot Line），就其不足處嫁接相關的資源使其完整，提供從設計、封裝測試到製造量產的雛型產線來進行量產前的顧問服務，減少英國對外部供應商的依賴，創造更多的就業和經濟效益。面對全球半導體供應的不足和不穩定，未來更可藉此串聯台灣完整的半導體產業鏈，提高其在全球供應鏈的韌性，提供英國更完整的解決方案，加快創新產品量產進入市場的時程與整體產業發展，期待雙方合作能創造出更多技術創新、供應鏈協作與夥伴關係。

工研院長期也深耕經營美國、英國、中東歐等創新夥伴關係，積極建構與全球重點國家與科研機構的合作平台，包括為深化台美供應鏈與產業互補，促成台美半導體研發聯盟合作；透過台英雙邊合作半導體與離岸風電計畫，加速臺英創新科技競爭力；此外，運用台灣與中東歐經貿產業優勢與技術互補，促成半導體及雷射領域交流，前進新興市場，拓展合作商機。

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