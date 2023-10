華航聯合證婚典禮 長長久久飛向幸福

中華航空(2610)今(7)日於桃園諾富特飯店舉辦「幸福滿載 華麗啟航」聯合證婚典禮,首度由華航董事長謝世謙及總經理高星潢為員工擔任證婚人,向九對步上紅毯的新人獻上祝福,展現華航照顧員工的多元福利措施。

熟悉的廣播聲傳來,「歡迎搭乘中華航空飛往幸福美滿的1314號航班,預計飛行時間是一輩子的白頭偕老。」優美的音樂緩緩響起,浪漫的燈光灑落下來,華航九對佳偶挽著彼此的手步入會場,也象徵步入人生新的階段,在親友及同事的祝福與見證下,宣讀新人誓詞,甜蜜完成終身大事。現場也邀請到熱門婚禮歌手擔任神秘嘉賓,一同為新人祝賀,溫馨動人的氣氛漫溢全場,留下一輩子最珍貴的回憶。

今日典禮中,每對新人都有屬於自己的浪漫故事,從潛水之戀、百岳之愛到摩天輪告白,還有集團聯姻「牽手」,來自華航的飛機修護工程師與關係企業台灣虎航(6757)的另一半,因業務合作關係而相識相戀,未來也將攜手在華航集團分頭打拼;也有擔任機場地勤的新人分享,今日剛好是登記結婚滿二周年的日子,原本要辦婚禮的預算已作為買房及育兒用途,感謝公司一圓穿婚紗的夢想。

華航特別致贈每對新人喜氣洋洋澎拜大禮包,包含電子鍋或微波爐等小家電、好孕金鏟子、喜餅等好禮;還製作了甜蜜的交往影片及訪談同事送上祝福;並招待每對新人一桌宴席,讓受邀親友可以共享諾富特飯店別出心裁的婚宴佳餚,包括「濃情蜜意」的龍蝦巧達濃湯、「鶼鰈情深」的海陸雙拼主餐等,菜名取其寓意,祝福新人幸福成家、百年好合。

歷時三年的疫情總算結束,今年華航特別以家庭為核心,規劃一系列的「幸福專機飛翔計畫」,包括「攜手線」活動安排員工攜眷到公司趴趴走,參觀華航園區及修護工廠,促進親子關係;還有「心跳線」活動舉辦單身聯誼,幫助未婚同仁認識新朋友;這次聯合證婚典禮的「永恆線」活動,則是考量因為疫情而遞延終身大事或放棄白紗紅毯的同仁,給他們一個圓夢的機會。另外還有「企業健康紓壓日」等活動,結合捐血、CPR 急救訓練及胖卡餐車,讓員工身心靈皆獲得照顧。

此外,華航今年還推出員工持股信託優化方案,大幅提高公司補助比例達 40-50%,提供同仁多一種理財選項,存下人生第二筆退休金,也凝聚同仁對公司之向心力;加上原有的優待機票等福利,公司透過多元面向關懷員工,維護同仁工作與生活平衡,激發出更好的工作品質,共創勞資雙贏。

華航長期致力 ESG (環境保護、社會責任和公司治理),榮獲 DJSI 道瓊永續指數全球航空業第一名,其中人力資本發展題組拿下滿分;也獲 2023 年亞洲最佳企業雇主獎 (HR Asia Best Companies to Work for In Asia)、Cheers 雜誌「新世代最嚮往企業 TOP 20」、人力銀行票選新鮮人「最嚮往的夢幻企業」等殊榮。華航將持續打造全方位的幸福企業,凝聚員工向心力,落實永續發展。 華航舉辦聯合證婚典禮,董事長謝世謙(左)及總經理高星潢(右)擔任證婚人,特別致贈每對新人喜氣洋洋澎拜大禮包,包含電子鍋或微波爐等小家電、好孕金鏟子、喜餅等好禮。華航提供

