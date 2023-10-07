快訊

今年第15號颱風「布拉萬」生成！ 最新路徑、對台影響曝光

亞運棒球／全力搶金！中華隊金牌戰抗韓先發打線出爐

亞運軟網／不敵日本三金大魔王 張祐菘男單銀牌作收

華航聯合證婚典禮 長長久久飛向幸福

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
今日典禮中，每對新人都有屬於自己的浪漫故事，從潛水之戀、百岳之愛到摩天輪告白，還有集團聯姻「牽手」，溫馨動人的氣氛漫溢全場，留下一輩子最珍貴的回憶。華航提供
今日典禮中，每對新人都有屬於自己的浪漫故事，從潛水之戀、百岳之愛到摩天輪告白，還有集團聯姻「牽手」，溫馨動人的氣氛漫溢全場，留下一輩子最珍貴的回憶。華航提供

華航空（2610）今（7）日於桃園諾富特飯店舉辦「幸福滿載 華麗啟航」聯合證婚典禮，首度由華航董事長謝世謙及總經理高星潢為員工擔任證婚人，向九對步上紅毯的新人獻上祝福，展現華航照顧員工的多元福利措施。

熟悉的廣播聲傳來，「歡迎搭乘中華航空飛往幸福美滿的1314號航班，預計飛行時間是一輩子的白頭偕老。」優美的音樂緩緩響起，浪漫的燈光灑落下來，華航九對佳偶挽著彼此的手步入會場，也象徵步入人生新的階段，在親友及同事的祝福與見證下，宣讀新人誓詞，甜蜜完成終身大事。現場也邀請到熱門婚禮歌手擔任神秘嘉賓，一同為新人祝賀，溫馨動人的氣氛漫溢全場，留下一輩子最珍貴的回憶。

今日典禮中，每對新人都有屬於自己的浪漫故事，從潛水之戀、百岳之愛到摩天輪告白，還有集團聯姻「牽手」，來自華航的飛機修護工程師與關係企業台灣虎航（6757）的另一半，因業務合作關係而相識相戀，未來也將攜手在華航集團分頭打拼；也有擔任機場地勤的新人分享，今日剛好是登記結婚滿二周年的日子，原本要辦婚禮的預算已作為買房及育兒用途，感謝公司一圓穿婚紗的夢想。

華航特別致贈每對新人喜氣洋洋澎拜大禮包，包含電子鍋或微波爐等小家電、好孕金鏟子、喜餅等好禮；還製作了甜蜜的交往影片及訪談同事送上祝福；並招待每對新人一桌宴席，讓受邀親友可以共享諾富特飯店別出心裁的婚宴佳餚，包括「濃情蜜意」的龍蝦巧達濃湯、「鶼鰈情深」的海陸雙拼主餐等，菜名取其寓意，祝福新人幸福成家、百年好合。

歷時三年的疫情總算結束，今年華航特別以家庭為核心，規劃一系列的「幸福專機飛翔計畫」，包括「攜手線」活動安排員工攜眷到公司趴趴走，參觀華航園區及修護工廠，促進親子關係；還有「心跳線」活動舉辦單身聯誼，幫助未婚同仁認識新朋友；這次聯合證婚典禮的「永恆線」活動，則是考量因為疫情而遞延終身大事或放棄白紗紅毯的同仁，給他們一個圓夢的機會。另外還有「企業健康紓壓日」等活動，結合捐血、CPR 急救訓練及胖卡餐車，讓員工身心靈皆獲得照顧。

此外，華航今年還推出員工持股信託優化方案，大幅提高公司補助比例達 40-50%，提供同仁多一種理財選項，存下人生第二筆退休金，也凝聚同仁對公司之向心力；加上原有的優待機票等福利，公司透過多元面向關懷員工，維護同仁工作與生活平衡，激發出更好的工作品質，共創勞資雙贏。

華航長期致力 ESG （環境保護、社會責任和公司治理），榮獲 DJSI 道瓊永續指數全球航空業第一名，其中人力資本發展題組拿下滿分；也獲 2023 年亞洲最佳企業雇主獎 （HR Asia Best Companies to Work for In Asia）、Cheers 雜誌「新世代最嚮往企業 TOP 20」、人力銀行票選新鮮人「最嚮往的夢幻企業」等殊榮。華航將持續打造全方位的幸福企業，凝聚員工向心力，落實永續發展。

華航舉辦聯合證婚典禮，董事長謝世謙（左）及總經理高星潢（右）擔任證婚人，特別致贈每對新人喜氣洋洋澎拜大禮包，包含電子鍋或微波爐等小家電、好孕金鏟子、喜餅等好禮。華航提供
華航舉辦聯合證婚典禮，董事長謝世謙（左）及總經理高星潢（右）擔任證婚人，特別致贈每對新人喜氣洋洋澎拜大禮包，包含電子鍋或微波爐等小家電、好孕金鏟子、喜餅等好禮。華航提供

華航 疫情 婚禮

延伸閱讀

影／「Lin Bay 好油」林裕紘返國 遭警方帶回釐清案情

回來面對！「Lin Bay 好油」林裕紘今晨返國 檢警赴機場帶人

華航線上旅展今開跑 全航線最低4,930元起還能抽機票

華航線上旅展6日開跑 全航線未稅優惠4,930元起

相關新聞

大學生租宿舍陷阱多 房產達人4提醒、城鄉局25條交戰

今年民法成年下修至18歲，享受權利義務同時也需負擔更多責任，18歲是大學新生的開始，許多學生面臨在校外租屋需求，新北市城...

影／星宇航空喜迎第4架A350 為開航舊金山再添生力軍

星宇航空第4架A350客機B-58504於今天（7日）上午9點11分抵達桃園國際機場，該航班由董事長張國煒親自前往法國土...

歡迎外國旅客遊九份 臺北客運送麵包小禮物

「九份」是外國旅客來台必訪的旅遊勝地，為鼓勵外國旅客搭乘新北市公車965「板橋-金瓜石」路線前往九份遊玩，今（7）日雙十...

熱情犇Fun「2023台北國際牛肉麵節」 自備環保餐具 環保局送好康

「2023台北國際牛肉麵節」今(7)日起至9日於圓山花博公園長廊廣場與環形廣場隆重舉行，台北市環保局為推廣「綠色飲食零碳...

大直傾斜民宅公辦都更意願低 僅三成未達都更受理門檻

台北市政府日前針對大直傾斜民宅住戶召開「公辦都更範圍評估說明會」並辦理意願調查，調查結果有意願參與公辦都更的住戶占30....

南市第3季不動產交易 安南區預售屋熱絡、新屋交易逾6成

台南市不動產交易112年第3季統計出爐，本季土地買賣移轉1萬1792筆，與前季相較，土地交易筆數減少765筆，減幅為6....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。