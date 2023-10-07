華航聯合證婚典禮 長長久久飛向幸福

中華航空（2610）今（7）日於桃園諾富特飯店舉辦「幸福滿載 華麗啟航」聯合證婚典禮，首度由華航董事長謝世謙及總經理高星潢為員工擔任證婚人，向九對步上紅毯的新人獻上祝福，展現華航照顧員工的多元福利措施。

熟悉的廣播聲傳來，「歡迎搭乘中華航空飛往幸福美滿的1314號航班，預計飛行時間是一輩子的白頭偕老。」優美的音樂緩緩響起，浪漫的燈光灑落下來，華航九對佳偶挽著彼此的手步入會場，也象徵步入人生新的階段，在親友及同事的祝福與見證下，宣讀新人誓詞，甜蜜完成終身大事。現場也邀請到熱門婚禮歌手擔任神秘嘉賓，一同為新人祝賀，溫馨動人的氣氛漫溢全場，留下一輩子最珍貴的回憶。

今日典禮中，每對新人都有屬於自己的浪漫故事，從潛水之戀、百岳之愛到摩天輪告白，還有集團聯姻「牽手」，來自華航的飛機修護工程師與關係企業台灣虎航（6757）的另一半，因業務合作關係而相識相戀，未來也將攜手在華航集團分頭打拼；也有擔任機場地勤的新人分享，今日剛好是登記結婚滿二周年的日子，原本要辦婚禮的預算已作為買房及育兒用途，感謝公司一圓穿婚紗的夢想。

華航特別致贈每對新人喜氣洋洋澎拜大禮包，包含電子鍋或微波爐等小家電、好孕金鏟子、喜餅等好禮；還製作了甜蜜的交往影片及訪談同事送上祝福；並招待每對新人一桌宴席，讓受邀親友可以共享諾富特飯店別出心裁的婚宴佳餚，包括「濃情蜜意」的龍蝦巧達濃湯、「鶼鰈情深」的海陸雙拼主餐等，菜名取其寓意，祝福新人幸福成家、百年好合。

歷時三年的疫情總算結束，今年華航特別以家庭為核心，規劃一系列的「幸福專機飛翔計畫」，包括「攜手線」活動安排員工攜眷到公司趴趴走，參觀華航園區及修護工廠，促進親子關係；還有「心跳線」活動舉辦單身聯誼，幫助未婚同仁認識新朋友；這次聯合證婚典禮的「永恆線」活動，則是考量因為疫情而遞延終身大事或放棄白紗紅毯的同仁，給他們一個圓夢的機會。另外還有「企業健康紓壓日」等活動，結合捐血、CPR 急救訓練及胖卡餐車，讓員工身心靈皆獲得照顧。

此外，華航今年還推出員工持股信託優化方案，大幅提高公司補助比例達 40-50%，提供同仁多一種理財選項，存下人生第二筆退休金，也凝聚同仁對公司之向心力；加上原有的優待機票等福利，公司透過多元面向關懷員工，維護同仁工作與生活平衡，激發出更好的工作品質，共創勞資雙贏。

華航長期致力 ESG （環境保護、社會責任和公司治理），榮獲 DJSI 道瓊永續指數全球航空業第一名，其中人力資本發展題組拿下滿分；也獲 2023 年亞洲最佳企業雇主獎 （HR Asia Best Companies to Work for In Asia）、Cheers 雜誌「新世代最嚮往企業 TOP 20」、人力銀行票選新鮮人「最嚮往的夢幻企業」等殊榮。華航將持續打造全方位的幸福企業，凝聚員工向心力，落實永續發展。 華航舉辦聯合證婚典禮，董事長謝世謙（左）及總經理高星潢（右）擔任證婚人，特別致贈每對新人喜氣洋洋澎拜大禮包，包含電子鍋或微波爐等小家電、好孕金鏟子、喜餅等好禮。華航提供

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