影／星宇航空喜迎第4架A350 為開航舊金山再添生力軍
星宇航空第4架A350客機B-58504於今天（7日）上午9點11分抵達桃園國際機場，該航班由董事長張國煒親自前往法國土魯斯驗收並駕駛返台。星宇航空表示，A350全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位。
星宇航空指出，目前機隊有13架A321neo、4架A330neo、3架A350-900，本次交付的第4架A350-900，使機隊總數達到21架航機；今天抵台的A350未來也會用於12月16日開航的台北-舊金山航線，為北美航網再添一生力軍。
星宇航空目前飛航洛杉磯、河內、峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、熊本、仙台、新加坡、馬尼拉、宿霧、克拉克等航點，共19個城市。
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