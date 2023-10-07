梨山耶穌堂今敲響幸福鐘聲 12對新人雲端上浪漫結婚

不受颱風影響，由交通部觀光署參山國家風景區管理處主辦的「2023雲端上的婚禮」，今(7)日在海拔2,011公尺的梨山耶穌堂隆重舉行，來自國內外12對新人，包括2對台灣女婿的異國婚姻、一對結婚50週年的金婚夫婦，在全台海拔最高的教堂完成浪漫的雲端上婚禮。

這場婚禮，在近百名家屬親友的觀禮下，教堂敲響幸福鐘聲，祝福新人們終身幸福。現場還邀請到台灣觀光大使喔熊組長擔任花童引領新人進場，熱鬧非凡。

參山處說，12對經由遴選參加婚禮的新人，都有感人的愛情故事。來自中國浙江的金希是一位重度視障者，申請來台攻讀東吳大學法學博士學位，在一次活動中與住在南投、擔任醫護社工的詹凱茹相遇相知，二人克服現實中諸多挑戰，在交往一年後決定攜手紅毯，完成了一段超越明盲、跨越海峽的異國戀情。

金希本身是受洗的基督徒，能在台灣神聖的梨山耶穌堂完成終身大事，特別感到意義重大。

另外一對異國戀新人，李筠嵐與來自荷蘭的馬泰斯的相遇，是在2017年透過朋友介紹，疫情期間，只能依靠文字噓寒問暖，直到今年6月才順利完成了兩邊國家的結婚登記，二人很高興在梨山正式舉行婚禮，讓這段異國戀情宣告開花結果。

今天的婚禮，包括一對金婚夫妻—嚴崑杉及鄭美珠夫婦，二人結婚50年來攜手走過人生無數挑戰，看遍美景也如同走歷人生諸多風景，此次選在梨山耶穌堂再披一次白紗，彌補當年因經濟關係未好好辦婚禮的遺憾，並見證詮釋了愛情與親情在互相信任與包容下的彌足珍貴，二人也期待能常常到梨山看看蘋果樹王。

參山處長曹忠猷說，舉辦「雲端上的婚禮」，最重要的是建立梨山觀光品牌，藉由梨山耶穌堂地標向國內外推廣大梨山豐富多元的觀光資源；希望有機會吸引國外新人組團來梨山拍婚紗、舉辦聯合婚禮，促進大梨山的觀光商機。

另外也提供在地原住民參加聯合婚禮的機會，這次除了遴選12對新人，還有梨山居民賴傅瑞恩和五帕瓦旦，二人交往6年後能在自己的家鄉梨山耶穌堂參加聯合婚禮，現場湧入不少梨山親屬朋友們，特別感到興奮。

參山處今年為12對國內外新人規劃一場兩天一夜的浪漫高山婚禮之旅，婚禮前一晚，新人及家屬前往梨山耶穌堂參加熱情活力的原民音樂派對，現場邀請梨山原民團隊包含RAKA原靈舞團、山羊樂團等輪番演出，最後派對壓軸由林曉培現場獻唱，與新人同樂。

今天的婚禮，參山處贈送每對新人價值5,000元紀念品，包含燒陶對杯、客製化郵票相框、幸福愉快雙筷組、袖珍金鏟、甜蜜糕餅等好禮；現場準備了夢幻婚紗決戰賽，現場親友、遊客票選第一名的新人，可獲得9,999元成家禮金，以及抽出一對獲得日本來回機票，讓新人感受幸福滿溢。 梨山居民賴傅瑞恩和五帕瓦旦，在自己的家鄉梨山耶穌堂參加聯合婚禮。記者宋健生/攝影 來自國內外12對新人，包括2對台灣女婿的異國婚姻、一對結婚50週年的金婚夫婦。記者宋健生/攝影 來自國內外12對新人，在全台海拔最高的教堂完成浪漫的雲端上婚禮。記者宋健生/攝影 參山處今年為12對國內外新人規劃一場兩天一夜的浪漫高山婚禮之旅。記者宋健生/攝影

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