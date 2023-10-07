南市第3季不動產交易 安南區預售屋熱絡、新屋交易逾6成
台南市不動產交易112年第3季統計出爐，本季土地買賣移轉1萬1792筆，與前季相較，土地交易筆數減少765筆，減幅為6.09%，而與去年同季（111年第3季）相較，土地買賣移轉筆數減少2396筆，減幅明顯達16.89%。本季建物買賣移轉6302棟，與前季相較，建物交易筆數增加888棟，增幅為16.40%，而與去年同季建物移轉5610棟相較，建物買賣移轉棟數增加約12.34%。
另本季建物第一次移轉2276棟，與前季相較，增幅約為7.97%，與去年同季相較，略增1.07%。整體而言，土地交易量減少，顯示建商投資信心尚未恢復，降低購地意願。而建物交易量則為成長，且交易熱區集中在北區和東區。
本季各行政區建物交易量前3名依序為北區896棟、東區771棟、永康區761棟，近期交易熱區安南區以714棟位居第4名，至交易話題「南科區域」（善化區、安定區、新市區）交易量合計僅464棟，其中善化區的交易量較上季減少61.37%，較去年同期減少26.94%，市況已較為冷卻。
「新屋移轉佔比」方面，安南區持續受惠於九份子重劃區提供充足建築用地，其新屋移轉佔比相對高且穩定，第3季新屋交易佔比約61.5%。
因應安南區預售屋建案推量多，且交易活絡，針對928檔期內政部於10月3日會同行政院消費者保護處、公平交易委員會、國稅局及南市地政局辦理聯合稽查作業。針對預售屋查核結果，地政局皆依季公布於地政局網站（下載專區－地籍類－不動產交易）供大眾查詢。
地政局說明，將持續不定期推動查核作業，請業者務必配合查核，勿有規避之嫌。而內政部亦不定期彙整「查核預售屋買賣契約條文常見錯誤樣態彙整表」，地政局亦轉知公會協助宣導週知會員，請業者了解，避免錯誤招致裁罰。
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