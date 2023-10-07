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台灣首枚自製氣象衛星獵風者 升空任務取消
國內首顆自製氣象衛星獵風者（Triton）原訂台灣時間今天上午在法屬圭亞那升空，但升空關鍵倒數讀秒後，卻不見火箭點火，現場回覆還有狀況需排除，確定今天升空任務取消。
獵風者衛星（TRITON）包含酬載，共有約82%是由台灣研發製造，若加上地面設備，有超過20家台灣的研發單位及廠商參與，今年7月起運往法屬圭亞那，原訂台灣時間10月7日上午9時36分，搭乘法國亞利安公司（Arianespace）的VEGA火箭升空。
獵風者衛星的酬載全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R），將於低地球軌道收集導航衛星經由海面反射的訊號，分析浪高反演風速；風速是目前氣象觀測最缺乏的數據，獵風者衛星預計能提供可觀資料量，為氣象科學與天氣預報提供有利數據。
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