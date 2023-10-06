天氣逐漸轉涼 超商雙雄搶攻熱商機
天氣逐漸變涼，超商雙雄統一超（2912）和全家（5903）搶攻熱商機，根據7-ELEVEN觀察，近期推出秋冬鍋物預購商品麻辣鍋、雞湯類以往都深受歡迎，冬季衝出好成績。另外，以25至49元好入手的價格的咖啡、牛乳、奶茶、紅茶等飲品結構，預估秋冬有望帶動相關業績成長一至兩成。
全家與韓國網紅共同研發新型態「加熱型」韓式大飯糰，推出泡菜起司鍋巴飯與烤牛肉鍋巴飯2款。另有2款韓式包子，以及炸醬麵和鍋物，要在10月超商淡季衝出好成績。
7-11表示，因應天氣變化的需求，持續推出暖食商品，近期門市預購超過20款鍋物組合與名店湯底。根據觀察，往年推出秋冬鍋物預購商品麻辣鍋、雞湯類深受歡迎，因鍋物復熱便利性，讓許多人購買湯底及鍋物組合回家料理。
另外，7-11指出，中秋節過後隨著早晚天氣轉涼，常溫及熱飲的需求也逐漸提升，以25至49元好入手價格為主，品項涵蓋咖啡、牛乳、奶茶、紅茶等。統一超表示，針對熱商機推出相關商品，預估秋冬可帶動相關類別業績成長1成以上，在第4季增添營收動能。
全家商品本部副本部長黃正田表示，近年隨韓國影視、飲食文化風靡全球，國人對韓式料理接受度愈來愈高，去年聯手百萬網紅「韓勾ㄟ金針菇」與自創品牌「金家ㄟ」推出系列聯名鮮食，搶攻網紅經濟，因此今年10月入秋雙方再度聯手，再推新型態加熱型韓式大飯糰。
今年全家鮮食策略之一，就是聯名品牌創造話題及對應趨勢商機，並與品牌長期深耕合作，提升銷售達成雙贏。此外，看好入秋，全家精選3款烘焙新品以及甜點，要搶攻上班族的荷包。
▪ 5年沒住「加價5千萬賣」！大S鄰居開2.48億賣信義區豪宅 房仲：要很有耐心
▪ 未婚女臨終處置房產 繼承最省稅媽媽卻否決 原來有這後果
▪ 8成預售屋代銷人員不耐煩？ 內行人：一看就知道你會不會買
▪ 驚！今年全台車位均價194萬元 明年恐破200萬
▪ 男友負債百萬！女存百萬元想買婚房 問怎避免財產問題引網傻眼
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言