天氣逐漸轉涼 超商雙雄搶攻熱商機

天氣逐漸變涼，超商雙雄統一超（2912）和全家（5903）搶攻熱商機，根據7-ELEVEN觀察，近期推出秋冬鍋物預購商品麻辣鍋、雞湯類以往都深受歡迎，冬季衝出好成績。另外，以25至49元好入手的價格的咖啡、牛乳、奶茶、紅茶等飲品結構，預估秋冬有望帶動相關業績成長一至兩成。

全家與韓國網紅共同研發新型態「加熱型」韓式大飯糰，推出泡菜起司鍋巴飯與烤牛肉鍋巴飯2款。另有2款韓式包子，以及炸醬麵和鍋物，要在10月超商淡季衝出好成績。

7-11表示，因應天氣變化的需求，持續推出暖食商品，近期門市預購超過20款鍋物組合與名店湯底。根據觀察，往年推出秋冬鍋物預購商品麻辣鍋、雞湯類深受歡迎，因鍋物復熱便利性，讓許多人購買湯底及鍋物組合回家料理。

另外，7-11指出，中秋節過後隨著早晚天氣轉涼，常溫及熱飲的需求也逐漸提升，以25至49元好入手價格為主，品項涵蓋咖啡、牛乳、奶茶、紅茶等。統一超表示，針對熱商機推出相關商品，預估秋冬可帶動相關類別業績成長1成以上，在第4季增添營收動能。

全家商品本部副本部長黃正田表示，近年隨韓國影視、飲食文化風靡全球，國人對韓式料理接受度愈來愈高，去年聯手百萬網紅「韓勾ㄟ金針菇」與自創品牌「金家ㄟ」推出系列聯名鮮食，搶攻網紅經濟，因此今年10月入秋雙方再度聯手，再推新型態加熱型韓式大飯糰。

今年全家鮮食策略之一，就是聯名品牌創造話題及對應趨勢商機，並與品牌長期深耕合作，提升銷售達成雙贏。此外，看好入秋，全家精選3款烘焙新品以及甜點，要搶攻上班族的荷包。

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