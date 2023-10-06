快訊

徐巧芯再爆錄音揭潛艦「陰陽合約」 郭璽：名目是水面艦 實則潛艦

連警察都說「有大便味」！住戶嫌火鍋店太吵竟施肥報復 下場慘了

天氣逐漸轉涼 超商雙雄搶攻熱商機

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
7-ELEVEN門市預購推出超過20款鍋物組合與名店湯底，門市秋冬熱飲推出新品。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN門市預購推出超過20款鍋物組合與名店湯底，門市秋冬熱飲推出新品。7-ELEVEN／提供

天氣逐漸變涼，超商雙雄統一超（2912）和全家（5903）搶攻熱商機，根據7-ELEVEN觀察，近期推出秋冬鍋物預購商品麻辣鍋、雞湯類以往都深受歡迎，冬季衝出好成績。另外，以25至49元好入手的價格的咖啡、牛乳、奶茶、紅茶等飲品結構，預估秋冬有望帶動相關業績成長一至兩成。

全家與韓國網紅共同研發新型態「加熱型」韓式大飯糰，推出泡菜起司鍋巴飯與烤牛肉鍋巴飯2款。另有2款韓式包子，以及炸醬麵和鍋物，要在10月超商淡季衝出好成績。

7-11表示，因應天氣變化的需求，持續推出暖食商品，近期門市預購超過20款鍋物組合與名店湯底。根據觀察，往年推出秋冬鍋物預購商品麻辣鍋、雞湯類深受歡迎，因鍋物復熱便利性，讓許多人購買湯底及鍋物組合回家料理。

另外，7-11指出，中秋節過後隨著早晚天氣轉涼，常溫及熱飲的需求也逐漸提升，以25至49元好入手價格為主，品項涵蓋咖啡、牛乳、奶茶、紅茶等。統一超表示，針對熱商機推出相關商品，預估秋冬可帶動相關類別業績成長1成以上，在第4季增添營收動能。

全家商品本部副本部長黃正田表示，近年隨韓國影視、飲食文化風靡全球，國人對韓式料理接受度愈來愈高，去年聯手百萬網紅「韓勾ㄟ金針菇」與自創品牌「金家ㄟ」推出系列聯名鮮食，搶攻網紅經濟，因此今年10月入秋雙方再度聯手，再推新型態加熱型韓式大飯糰。

今年全家鮮食策略之一，就是聯名品牌創造話題及對應趨勢商機，並與品牌長期深耕合作，提升銷售達成雙贏。此外，看好入秋，全家精選3款烘焙新品以及甜點，要搶攻上班族的荷包。

全家 網紅

延伸閱讀

限時4天！迎雙十連假 身份證有0或1「吃鍋送海鮮盤、肉盤」

豪砸近4千萬！千葉旗下【鼎盛十里】嘉義新開幕 個人火鍋升級吃到飽 最低699元有滿滿和牛

紫薯霜淇淋超夢幻！全家攜手「韓勾ㄟ金針菇」推5新品 韓式鍋巴大飯糰、蒸包熱熱吃超美味

全家瞄準韓食商機 攜手韓網紅推「加熱型」韓式大飯糰

相關新聞

天氣逐漸轉涼 超商雙雄搶攻熱商機

天氣逐漸變涼，超商雙雄統一超（2912）和全家（5903）搶攻熱商機，根據7-ELEVEN觀察，近期推出秋冬鍋物預購商品...

南亞餘創SAYA前進紡織展 安心環保、節水鮮豔、永續循環 三綠色亮點

第27屆台北紡織展（TITAS）將於10月17至19日登場，南亞（1303）纖維事業部偕旗下環保再生品牌「SAYA餘創」...

國旅又貴又難玩？兩因素讓旅客寧可出國「遠走他鄉」

從疫情前開始，國旅人數連年衰退，而在疫情期間，因國人無法出國旅遊，只能從事國旅，但國旅人數也未明顯回升，有人認為，與台灣旅宿房價過高有關，但業者認為，不只是房價偏高影響國旅意願，出國旅遊整體費用降低，以及到國外體驗不同的風情和美食，更是刺激國人往國外跑很重要的原因。

國泰建設賣逾2000坪公設保留地予北市工務局 累計交易總金額7.35億

國泰建設（2501）今（6）日公告將手中位於台北市81筆公設保留地約2,134.66坪，陸續賣給台北市工務局新建工程處，累計今年...

第一屆全國星光青少年創作音樂大賽 帶動校園創作潮流

由勤益科大與相信光投資公司共同主辦的Let’s Party第一屆全國星光青少年創作音樂大賽，將於10月29日登場，共計有...

台北漢來飯店明迎賓、集團飯店北中南連線 目標5年內 IPO

台北漢來大飯店即將於明（7）日啟動試營運，漢來飯店事業群總經理林子寬表示，台北漢來大飯店10年磨一劍，斥資近60億元打造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。