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南亞餘創SAYA前進紡織展 安心環保、節水鮮豔、永續循環 三綠色亮點

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
南亞藉由建構AI材質分檢系統，有航太級光學辨識系統，取代人工辨識材質及顏色，可精準區將廢棄物分類回收，辨識率可達96%以上。南亞提供／照
南亞藉由建構AI材質分檢系統，有航太級光學辨識系統，取代人工辨識材質及顏色，可精準區將廢棄物分類回收，辨識率可達96%以上。南亞提供／照

第27屆台北紡織展（TITAS）將於10月17至19日登場，南亞（1303）纖維事業部偕旗下環保再生品牌「SAYA餘創」，以「安心環保、節水鮮豔、永續循環」三大綠色主軸，展現亮眼研究成果。

南亞表示，將以新技術突破產業困境，為Saya品牌的永續再生技術立下重要里程碑，以實現綠色生活為願景。此次將展出：獨創BPA-Clear低雙酚A回收絲、低碳節水更兼具鮮豔度與色牢度的CHROMUCH原著色絲、以及在OneHub概念下開發有利於封閉式循環的回收聚酯產品。

此次南亞也將展示尚在開發中、由聚酯回收TPEE粒紡織而成的回收聚酯彈性絲，其具備舒適彈性的特性，可部份取代Spandex，不僅可用於高彈性需求的運動休閒服飾中，亦可打造單一材質運動鞋，解決異材質無法回收的問題。另外，南亞也利用改性聚質粒開發拉鍊、鈕扣、扣具，以建構單一材質服裝系統，使整件衣服皆可被回收利用，達OneHub全方位整合再生。

南亞纖維事業部副總蔡昌明指出，SAYA將持續關注rPET產業國際趨勢，並以安全優先、環保永續理念，持續研發各種回收再生新技術，將回收之PET、廢棄邊角布等材料做多元應用，以身作則帶起OneHub全方位整合再生的永續行動。

南亞旗下環保再生品牌「SAYA餘創」成立於2020年，專注於研究聚酯再生發展，從多元的回收管道，到豐富的再生應用，全面整合市場與產業資源。近期更關注回收產品的安全性，領先業界推出低雙酚A聚酯回收絲，做為今年展覽的主要亮點。

透過SAYA 365回收技術，SAYA每年回收數十億支寶特瓶，並再生成機能性紗線，供應各大運動品牌。然而針對環保再生紡織品可能殘留雙酚A的國外案例，也引起品牌及消費者的關注，對此SAYA針對回收絲中雙酚A來源，進行深入的研究及測試，並藉由精準掌握製程技術確保再生紡織品中，雙酚A含量低於1ppm的國際規範，發展出「BPA-Clear低雙酚A聚酯回收絲」，使回收聚酯產品更具安全性，讓消費者安心。

SAYA領先業界獨創BPA-Clear低雙酚A回收絲，其雙酚A含量低於1ppm的國際規範，使回收聚酯產品更具安全性。南亞提供／照
SAYA領先業界獨創BPA-Clear低雙酚A回收絲，其雙酚A含量低於1ppm的國際規範，使回收聚酯產品更具安全性。南亞提供／照

雙酚 南亞 環保

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