快訊

嗨玩環球影城！ 雞排妹砸「8萬VIP」套票 開箱超狂3服務：體驗資本主義

華航線上旅展6日開跑 全航線未稅優惠4,930元起

毆打高嘉瑜…林秉樞今天報到發監 檢方一動作「將不只關17天」

睡到自然醒 吃飽再出發 高鐵假期推出「睡飽吃之旅」專案

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
「睡飽吃之旅」專案，平日搭高鐵左營至台北，二人成行入住台北大直英迪格酒店，每人也只要4,400元起。台灣高鐵公司提供
「睡飽吃之旅」專案，平日搭高鐵左營至台北，二人成行入住台北大直英迪格酒店，每人也只要4,400元起。台灣高鐵公司提供

住飯店睡到自然醒、再輕鬆吃個早午餐超紓壓。台灣高鐵（2633）即日起至12/31推出高鐵假期「睡飽吃之旅」專案。精選全台25間合作飯店，產品包含高鐵來回車票+住宿一晚，搭配早餐免費升級為午餐，讓您不用趕著起床，睡飽再好好享用美食。此外，11/6前單筆訂單滿6,000元，還可獲得伴您安全出遊的加碼好禮--萬國防盜證件包乙個。「睡飽吃之旅」專案對希望晚起及延後用餐的旅客來說，絕對是最愜意的選擇，現在就上網規劃，讓渡假更愜意。

台灣高鐵公司表示，高鐵假期「睡飽吃之旅」專案網羅全台25家精選飯店，以平日搭高鐵台北至左營，二人成行入住高雄義大皇家酒店為例，每人只要4,100元起，慵懶睡到自然醒，11:30享受早餐升級皇樓中餐廳午餐，悠閒用餐至下午14:30，享受色、香、味、形兼具的粵式菜餚；而平日搭高鐵左營至台北，二人成行入住台北大直英迪格酒店，每人也只要4,400元起，不僅可享早餐升級為TR Bar & Kitchen午間套餐，用餐時間也延後為11:30至14:00，還可讓盡收眼底的台北城市美景，伴您品味豐富佳餚。

高鐵假期持續針對旅客多樣化的旅遊需求，規劃高CP值的旅遊產品，「睡飽吃之旅」專案對於希望行程更加愜意的旅客來說，即是絕佳的選擇。11/6前訂購「睡飽吃之旅」專案，訂單滿6,000元，再贈萬國防盜證件包乙個；TGo會員12/31前訂購，再享點數價值放大三倍，250點折150元、500點折300元(以此類推)，單筆訂單最高可折抵1,200元。現在就跟著高鐵假期來場「睡飽吃之旅」，享受美好假期。

「睡飽吃之旅」專案，平日搭高鐵台北至左營，二人成行入住高雄義大皇家酒店為例，每人只要4,100元起。台灣高鐵公司提供
「睡飽吃之旅」專案，平日搭高鐵台北至左營，二人成行入住高雄義大皇家酒店為例，每人只要4,100元起。台灣高鐵公司提供

義大

延伸閱讀

國慶連假排自由座怕塞爆？高鐵供車站即時等待人潮資訊

高鐵板橋站為何不叫「新北站」？ 網點出一命名邏輯

連假搭高鐵遇爆量人潮 女大生險擠不上動怒2次：我是對號座！

廣汕高鐵上路 旅客享受快旅慢遊

相關新聞

華航線上旅展6日開跑 全航線未稅優惠4,930元起

華航（2610） 2023 年 ITF 線上旅展今（6）日搶先登場。想來趟紓壓的東南亞之旅、體驗道地美國萬聖節活動，或是...

出國玩公司挑的旅行社不知名價格又貴？她體驗後驚：完勝細節出在「導遊和領隊」

「知名旅行社那麼多，他們價格又沒有比較便宜，為什麼要選這一家？」

百貨周年慶 開出好采頭

素有「百貨周年慶風向球」之稱的新光三越南西店周年慶昨（5）日開跑，買氣強強滾，首日人潮有望突破10萬人，單日業績估逾5億...

星宇航空插旗泰國第二個定期航點 明年1月18日起每週三班直飛清邁

星宇航空（2646）今（5）日宣布，明年1月18日開闢台北-清邁直飛航線，每週三班次往返，提供前往泰北的旅客更便利的飛航...

專訪Uber台灣總經理／扭轉消費者叫車、外送習慣！「划算到用戶非訂不可」

Uber來台十年歷經兩次因應政策大轉型，促進多元計程車的跳躍性成長，會員制Uber One貢獻台灣總訂單佔比更是全球第一。《天下》獨家專訪Uber台灣總經理楊麗達，解析會員制成功祕訣和Uber如何攻下消費者的「心佔率」。

財富管理論壇11月1日登場／永豐金證副總蕭景良：家族辦公室爆剛性需求

美中關係錯綜複雜，台灣身處地緣風險核心風暴圈，投資人該何去何從，永豐金證券副總經理蕭景良昨（5）日表示，觀察高資產客戶浮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。