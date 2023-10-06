睡到自然醒 吃飽再出發 高鐵假期推出「睡飽吃之旅」專案
住飯店睡到自然醒、再輕鬆吃個早午餐超紓壓。台灣高鐵（2633）即日起至12/31推出高鐵假期「睡飽吃之旅」專案。精選全台25間合作飯店，產品包含高鐵來回車票+住宿一晚，搭配早餐免費升級為午餐，讓您不用趕著起床，睡飽再好好享用美食。此外，11/6前單筆訂單滿6,000元，還可獲得伴您安全出遊的加碼好禮--萬國防盜證件包乙個。「睡飽吃之旅」專案對希望晚起及延後用餐的旅客來說，絕對是最愜意的選擇，現在就上網規劃，讓渡假更愜意。
台灣高鐵公司表示，高鐵假期「睡飽吃之旅」專案網羅全台25家精選飯店，以平日搭高鐵台北至左營，二人成行入住高雄義大皇家酒店為例，每人只要4,100元起，慵懶睡到自然醒，11:30享受早餐升級皇樓中餐廳午餐，悠閒用餐至下午14:30，享受色、香、味、形兼具的粵式菜餚；而平日搭高鐵左營至台北，二人成行入住台北大直英迪格酒店，每人也只要4,400元起，不僅可享早餐升級為TR Bar & Kitchen午間套餐，用餐時間也延後為11:30至14:00，還可讓盡收眼底的台北城市美景，伴您品味豐富佳餚。
高鐵假期持續針對旅客多樣化的旅遊需求，規劃高CP值的旅遊產品，「睡飽吃之旅」專案對於希望行程更加愜意的旅客來說，即是絕佳的選擇。11/6前訂購「睡飽吃之旅」專案，訂單滿6,000元，再贈萬國防盜證件包乙個；TGo會員12/31前訂購，再享點數價值放大三倍，250點折150元、500點折300元(以此類推)，單筆訂單最高可折抵1,200元。現在就跟著高鐵假期來場「睡飽吃之旅」，享受美好假期。
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