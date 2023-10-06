北市年輕房貸族最愛買這一區 房仲曝關鍵

東森房屋表示，台北市寸土寸金，房價高居全台的天花板，對許多年輕朋友而言，能在這擁擠的都市中擁有一套屬於自己的安樂窩，無異於加入「人生勝利組」。

依據財團法人金融聯合徵信中心資料顯示，近一年台北市35歲以下年輕房貸族的新增房貸件數總計2,982件，其中，中山區就佔了437件、佔比約為15%，換句話說，平均每7位在台北市購房的年輕人中，就有1位選擇定居於中山區。

東森房屋中山民權捷運加盟店店東黃志圖指出，這主要是因為中山區有大量的低總價小宅可供選擇，這類產品入手門檻相對較低，有預算考量的年輕族群比較能夠負擔，而且中山區商圈成熟，機能齊全，也為區域的居住條件加了不少分。

黃志圖表示，中山區發展較早期，區內物件種類相當豐富，近年來伴隨全台房價飆漲，總價相對親民的小坪數住宅逐漸成為市場上的熱門。

目前中山區內兩房中古屋的購買總價普遍都要1500萬元起跳，相較之下，15坪以內小坪數住宅的購買總價通常只要800~1,000萬元左右，二者之間價格差異相當明顯。

目前中山區以晴光商圈周遭的小宅產品詢問度最高，晴光商圈緊鄰馬偕紀念醫院、雙蓮國小、成淵高中、大同大學、晴光市場、捷運民權西路站、捷運中山國小站等，生活機能相當成熟，很多年輕的單身貴族或新婚夫妻都會選擇在這邊購入自己人生中的第一套房子，等收入提高，或家庭成員增加後，再來進行換屋的動作。

黃志圖指出，部分購屋民眾可能會擔心小宅產品的貸款問題和轉手問題，但以中山區來看，中山區是台北的蛋黃區之一，房產的保值性與增值性不在話下，如果購屋民眾本身財務穩定、信用良好，且購買標的的屋況、屋齡、地段等各方面條件尚可，基本上都有機會可以拿到7成以上的貸款成數。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，由內政部不動產資訊平台揭露，今年Q2台北市的平均購屋總價為2,222.3萬元，就算2成自備款，也要準備4百多萬，對於很多初出社會的年輕朋友來說，僅是存夠自備款這一項，就已經需要花費數年、甚至數十年的時間，遑論買房後沉重的房貸負擔。

因此在預算有限的情況下，小坪數住宅確實是相對更合適的選擇。在挑選小坪數住宅時，建議最好優先選擇鄰近捷運站、且格局方正的物件，這類物件無論在貸款還是在轉手方面，都會更有優勢。 近一年北市各行政區年輕房貸族申貸情況。資料來源／東森房屋

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