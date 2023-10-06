馬祖第四屆小島野餐-嶼農共舞活動今抽籤

連江縣政府產業發展處表示，2023年第四屆小島野餐-嶼農共舞活動，將於10月14日下午在南竿福澳運動場草坪隆重登場，報名將於今(6)日中午12點截止，並於下午抽籤，活動將帶來一場充滿自然美景和美食的奇妙體驗，歡迎民眾踴躍報名。

第四屆小島野餐-嶼農共舞活動，結合農遊活動體驗、音樂展演、農漁特產攤位展售、小島風土餐點等，將歷年輔導成果、農再社區、農村好物及馬祖地區特色產業，藉由小島野餐的形式串聯推出。

今年更首次結合馬祖國際藝術島飲‧七杯酒系列表演節目，期望野餐活動一年比一年更豐富多元，展現當地文化和風土人情，歡迎民眾參與馬祖美食、音樂和藝術的饗宴，與家人朋友共度一個難忘的週末。

產業發展處指出，今年的小島野餐活動，承襲了過去成功活動的精華，同時加入更多有趣和具挑戰性的元素。活動將提供限量45組名額，每組約4人。參與者將有機會在南竿福澳運動場的草坪上，與家人朋友共度一個充滿活力和歡笑的日子。

首先是特色餐點體驗：參與者可以品嚐到小島風土創新餐點，包括：海島波波-紅糟泡菜豬肉壽司、芹沃-洛神雞肉歐包、流津歲月-洛神磅蛋糕、日光春和-雙色慕斯蛋糕，以及”山盟海誓茶飲”，同時領取免費租借的野餐墊(結束後歸還)。

其次是音樂與藝術表演：活動現場將有豐富多樣的音樂和藝術表演，包括現場音樂表演和街頭藝人的精彩演出。這將為參加者帶來一場視覺和聽覺的盛宴。

第三是親子遊戲區：為了讓家庭一同參與，活動現場將設有親子遊戲區，包括遊戲攤位、氣球彩繪和童話說故事等，為小朋友和大朋友們提供一個歡樂的空間。

第四為市集體驗：參加者將有機會在現場的市集中，購買到當地特產和手工藝品，這些商品都是當地居民的心血之作，具有濃厚的地方特色。

今年的野餐體驗券有兩個選擇：699元或999元，可依個人需求自行選擇。內容包含野餐兌換券和精美好禮。參加者的身分不受限制，每組人數為4人，需填寫詳細的組名、聯絡人以及組員資訊，總名額限定為45組。

另外將保留其中10組名額，每組至少兩位非連江縣籍的遊客參加，如果報名未滿額，則將由連江縣籍候補名單遞補。報名連結：https://forms.gle/Cx8aKgscDiCidBke9，請電洽窗口：白小姐 0975-076056。

產業發展處表示，抽中的名單將公布於『馬祖Yaba，產業起飛』粉絲專頁公告。報名成功者將獲得活動詳細信息和入場證券。如若未能來得及報名或沒有報名成功者，一樣歡迎來現場參與，一同欣賞音樂表演、親子遊戲同歡，以及市集體驗。另為提倡環保，敬請自帶環保杯、餐具，與裝置飾品佈置野餐桌面。

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