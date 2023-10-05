板橋府中附近20幾年房子竟一坪要90幾萬！ 她：把人當盤子恐怕是賺不到銀子

你聰明，別人不見得傻瓜！把別人當盤子的人，恐怕是賺不到銀子

前兩天有位房仲人員敲我，問我還有在找房子嗎？

我回答陸續在看，但沒有急迫性。他大抵了解我的需求之後，說一切包在他身上。

他首先提供一個板橋新埔地區屋齡非常大的案件，是四樓加上五樓加蓋的老公寓，跟我說這個房子雖然老舊但有都更效應。

我看了房子開的價錢跟地點、屋況有點不相符。我客氣的跟他說：「我不願意溢價購買所謂的都更效益，只願意看它現在的價值。」畢竟，我老家從我國中的時候就說要都更了，幾十年過去了，連個影都沒有。

對方仍不放棄、一再遊說：「這房子投資報酬率很高耶，你現在花不到二千萬買，都更以後會有將近三千萬的價值。」

我表示，自己沒有很多預算，所以買房偏保守，不會拿身家賭在未知的事情上。

眼看說服不了我，他立刻推薦另外一個舊市區的案件給我。地點還不錯，但一看到開價，眉毛都快皺成一團了。

府中附近二十幾年的房子、一坪開價九十幾萬，也太開玩笑了！

「這都可以買到三輝玳門 (板橋指標建案之一) 了。」我很直接地把心裡的想法告訴他，也順便讓他知道，我是掌握房市行情的人。

他展現了十足的積極性，又給我看另外一個案子的資料。嗯，便宜了一點，但一坪也要七十幾萬。

我深吸了一口氣：「江子翠重劃區裡面，AB區通常會比DE區便宜一點。DE區最近的新建案、新成屋現在開價也是七字頭，成交價還有六字頭的。一樣七字頭，我為什麼要看離台北市比較遠、交通比較沒有那麼方便的AB區呢？」

他回答了解之後，仍試圖推薦別的案子給我。

「沒關係不用了，可能你不太知道我要什麼，我自己慢慢看就好了。」我這樣跟他說。

我自認就算沒有長得精明樣，也絕對不是傻白甜那型。況且，我假日最喜歡的休閒之一，就是到新建案案場看房子，也會查看不同地區的實價登陸行情，加上是老板橋人，所以對相關地段也算是熟悉。就算沒有房地產知識，也還算了解市場行情，絕對不是房地產小白。

當有人把我當成房地產小白應付時，我覺得就沒有合作下去的必要了。

多年前，我第一次看房子時，跟另外一個房仲打過交道。他不隨便推薦房子給我，但推薦給我的案件通常離我的需求跟能力不會相差太多，也會很客觀的分析房子的利弊得失。

雖然我沒有跟他買成房子，但因為建立了信任感，後來有關家人房子買賣或租賃事宜，我都推薦他全權處理。

專業、誠信和尊重，才是爭取客戶信任、支持，建立客戶關係的關鍵。

不要低估客戶，買房子是大事，能不做足夠研究嗎？

也不要因為客戶不懂，就避重就輕試圖投機，反而容易流失成交的機會。

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