星宇航空插旗泰國第二個定期航點 明年1月18日起每週三班直飛清邁
星宇航空（2646）今（5）日宣布，明年1月18日開闢台北-清邁直飛航線，每週三班次往返，提供前往泰北的旅客更便利的飛航服務，即日起接受訂位。清邁為星宇航空在泰國開闢的第二個定期航點，以Airbus新世代客機A321neo執飛，提供188個座位數，包含商務艙八個、經濟艙180個。
位於泰北的清邁是泰國第二大城，具有悠久歷史文化，以其緩慢、悠閒的生活步調聞名，是歐美旅客十分喜愛的旅遊勝地。星宇航空表示，清邁航線的開闢提供台灣旅客更便捷的直航選擇，同時也爭取北美旅客經台灣轉機前往泰國的市場，隨著泰國當局日前宣布，11月起清邁國際機場營業時間調整為24小時全天無休，將可迎接更多國際旅客，期望提供往來台泰的旅人高品質且安心的精品飛航體驗。
星宇航空目前飛航洛杉磯、河內、峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、熊本、仙台、新加坡、馬尼拉、宿霧、克拉克等航點，共 19個城市，隨著年底舊金山及明年1月18日清邁開航後，將可強化台灣作為東南亞與北美間的轉運樞紐。此外，星宇航空機隊持續按規劃擴張，目前有13架A321neo、四架 A330neo 及三架 A350-900，本月將交付第四架A350-900，使機隊總數達到21架航機，詳細航班資訊可至星宇航空官網 www.starlux-airlines.com 瞭解更多。
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