基泰忠孝大樓 125億元賣出

基泰建設昨天公告，位於台北市忠孝西路的「基泰忠孝」大樓已以一二五億元賣給李姓自然人，換算每坪單價約一五○萬元，處分利益高達五十億元，從公告到賣出為期僅十天，為今年最大宗商用不動產交易案。

台北市「基泰大直」建案上月因施工不慎，導致鄰宅坍塌的工安事件，基泰之後在上月廿五日公告出售台北車站前的「基泰忠孝」。

對於十天就火速賣樓，基泰表示，早在二○二一年這棟大樓公開招標未果，後續一直都有買家前來洽詢，而此案不是這十天才突然成交，已經與買家互動了一段時間；且賣樓處分一直都是公司的既定政策，並非為了基泰大直事件籌錢。

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