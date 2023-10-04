小犬颱風來襲！陳建仁：落實防颱應變將災損減至最低

關心小犬颱風整備情形，行政院長陳建仁今（4）日前往中央災害應變中心視導，並與花蓮、台東、屏東、高雄等四縣市正副首長視訊連線，了解地方應處作為。

陳建仁致詞時首先感謝所有第一線防救災同仁的辛勞；他提到，依據中央氣象署情資顯示，自今日起至本周五為小犬颱風對台灣影響最劇烈期間，將面臨強風驟雨的考驗，全台皆應做好防颱準備，請各部會及地方政府防災單位務必審慎因應，落實執行重要防颱應變工作。

陳建仁表示，依中央氣象署預估，小犬颱風對宜蘭、花蓮、台東及西南部山區帶來的長延時強降雨不容小覷，請農業部、交通部及經濟部參照國家災害防救科技中心報告，針對坡地易致災及易淹水地區，持續落實雨量監控及機具調度，並與地方政府保持聯繫，將災害損失減至最低。此外，颱風登陸期間恐陸續傳出災情，請內政部即時掌握災情，並督導地方政府落實災情查察及通報機制，後續請中央災害應變中心主動了解地方政府所需支援，積極進行相關協調與調度。

陳建仁指出，從稍早應變中心疏散撤離及收容安置組簡報可知，目前南投、台東、屏東及高雄已啟動預防性撤離及後續安置收容作業，同時內政部及衛生福利部也共同針對易成孤島地區，進行完整物資及通訊盤點整備。由於今日深夜起雨勢將加劇，目前農業部已針對台東、花蓮、屏東部分地區發布黃色土石流警戒，請中央持續督導地方政府堅守崗位，落實相關離災避災措施，並儘早針對災害地區弱勢族群啟動因應機制，千萬不可疏忽。

陳建仁提到，今日澎湖整日停班停課，而中南部及東部地區地方政府亦已宣布今日下半日停班停課，請行政院新聞傳播處協助利用多元管道，盡快發布訊息，提醒民眾在颱風影響期間盡量避免外出，更不要前往山區或海邊進行高風險戶外活動。最後，他再度感謝所有防災夥伴，依災害應變機制落實各項整備及超前部署防災應變工作，同時也提醒辛苦的第一線災害搶救人員，務必注意自身安全。