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「基泰忠孝」大樓賣掉了 125億元賣給神秘大戶

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

「基泰忠孝」大樓125億元賣掉了；基泰建設（2538）今（4）晚代兩家子公司君匯開發、京匯開發公告，所持有的「基泰忠孝」整棟大樓，以總價125億元賣給李姓自然人，基泰建設50億元獲利入袋，等同宣告基泰建設財務鞏固，外界對「基泰大直」鄰房坍塌事件衝擊公司營運疑慮，可望一掃而空。

基泰建設今晚公告，子公司君匯開發、京匯開發持有位於台北市中正區忠孝西路一段78、80、82號全棟，以總價125億元賣給李姓自然人；該筆交易案包含土地448.3050坪、建物8,203.9399坪。

基泰建設指出，該筆交易案預計處分利益約50億元，將在完成全案過戶後，認列相關收益。

惟買方身分為何，外界不得而知，截至記者截稿前，基泰建設未回覆。

基泰建設

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