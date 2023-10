Uber One 打造「一訂省」好生活 外送、乘車兩大需求有感省

為了幫助消費者擴大節省效益, Uber One 力推全方位會員訂閱方案,根據統計,2023年上半年 Uber One 跨平台活躍年訂閱用戶每月大約省下617元,相當於半年省下超過3,700元。 Uber One 會員方案就能享受餐飲、生鮮雜貨隨點即送、出門乘車隨叫即到的便利,且每筆花費都可以再省下一點,致力為消費者打造「日常省」、「便捷省」、「尊榮省」的一訂省好生活。

生鮮雜貨採買、各式餐飲「日常省」, Uber Eats App 無限次免運及服務費 100% 折抵優惠 :張羅三餐與採買日用品是民眾生活中的基本需求,依據 Uber Eats 統計,Uber One 會員每月大約平均使用17次外送點購餐飲與生鮮雜貨。為了讓會員盡情享受隨點即送的便利,同時節省開銷,Uber One 會員上 Uber Eats App 訂購標示金色 Uber One 圖示店家,即可享有無限次0元外送費和100%服務費折抵的超值優惠。

點餐+出行「便捷省」,享 Uber App 乘車行程九五折: Uber One 會員享有跨「外送」和「預約乘車行程」兩大生活機能的獨家整合服務,根據2023上半年數據,Uber One 會員每月外送及叫車比例大約4比1,顯示除了外送,Uber One 會員也相當喜愛使用 Uber App 叫車。 除了乘車行程九五折優惠,會員更優先享有由合作車隊優先配對好評職業駕駛,讓會員使用 Uber App 叫車外出,省心省力又省荷包。

專屬「尊榮省」,享外送延遲補償、活動多重禮遇:Uber One 持續為會員打造尊榮禮遇。今年推出的精采活動包含大港開唱、500碗美食小吃市集及即將由老饕領軍的500盤會員專屬體驗活動,Uber One 會員皆獨享優先入場、限量禮包、專屬優惠及活動體驗免排隊等禮遇。此外,若商家名稱下方標註有「Uber One」圖示,會員外送訂單在 Uber Eats App 內顯示預估「最晚抵達時間」有所延誤時,可獲一次性可折抵30元的 Uber Cash 點數禮遇。

賀南門市場新開幕推限定活動 10 種特色美食 Uber One 會員獨享優惠價

Uber Eats 致力於協助傳統市場數位轉型,並持續擴大外送品項,讓消費者能在 App 上一站購足傳統市場的生鮮雜貨。適逢台北南門傳統市場新大樓於10月7日試營運,Uber Eats 全用戶於10月7日至10月20日期間享超過30種商品九折起優惠,同時為 Uber One 會員再加碼祭出 10 種特色美食的獨享優惠,除了古早味人氣美食芋粿巧、草仔粿、獨家配方煙燻製成的湖南臘肉、經典伴手禮鴛鴦肝臘腸等南門市場名物以外,選用西螺圓糯米及台灣本土黑毛豬肉做內餡、老饕必點的潮州粽,或是搭配蜜汁火腿、四方餅和烤方合售令人垂涎的江浙名菜富貴雙方等,Uber One 會員打開 App 就可以用更經濟實惠的價格隨點即送。

Uber One 一周年活動開跑 獨享優惠再加碼抽點數回饋金 迎向一訂省好生活

Uber One 鼓勵會員只要每週點一次就划算,即日起至10月13日,Uber One 推出「誰能比我省」活動。會員只要打開 App,確認本訂閱週期內省下總金額超過222元,截圖分享至 Uber Eats 臉書粉專的活動貼文留言處,有機會抽到222元 Uber Cash 點數回饋金。此外, Uber One 寵粉再推多重獨享優惠,即日起至10月10日,頂呱呱、戰鬥雞等商家合作夥伴精選品項買一送一,會員輸入【台好吃】優惠序號,單筆訂單金額滿 350 元再享八五折優惠(會員優惠限買一送一活動店家適用);Cama、路易莎、7-11、全家(5903)等商家精選咖啡品項買一送一或單品優惠,會員輸入【好咖勳】優惠序號,單筆訂單金額滿299元再享八五折優惠;摩斯漢堡、老王炸烤等精選品項買一送一或單品優惠。

Uber One 將持續陪伴會員創造更多精省新價值,Uber One 會員方案提供月訂閱制120元、年訂閱制1,200元(相當於每月只要100元)兩種選擇,首次訂閱 Uber One 方案的會員還可享有首月免費試用一個月,讓會員輕鬆隨心暢行、隨點即送。 Uber One會員使用App叫車,除了乘車行程九五折優惠,更優先享有由合作車隊優先配對好評職業駕駛福利。Uber提供

